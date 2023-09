One Piece auf Netflix bekommt Staffel 2 und ein neuer Charakter ist mit dabei

Staffel 1 der Live-Action-Adaption zu One Piece war so erfolgreich, dass Netflix grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben hat. Der Schöpfer von One Piece höchstpersönlich, Eiichiro Oda, hat die frohe Botschaft an alle Fans verkündet. Am Ende der Ankündigung bestätigt er außerdem einen neuen Charakter, der in Staffel 2 auftauchen wird.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Text wird es Spoiler zum Charakter geben, der in der zweiten Staffel von One Piece auftauchen wird. Wir erklären, um wen es sich dabei handelt. Habt ihr keine Ahnung, wer Tony Chopper sein könnte, solltet ihr den Artikel überspringen.

Um wen geht es? Eiichiro Oda zeichnet am Ende der Ankündigung das Rentier Tony Chopper. Damit bestätigt er, dass der flauschige Charakter Teil der zweiten Staffel sein wird. Somit sind also mindestens 5 der 6 Arcs enthalten, die wir uns als Teil von Staffel 2 vorstellen konnten.

Das wissen wir bereits aus Anime und Manga zu Tony Chopper:

Chopper ist als Schiffsarzt bei der Strohhutbande tätig

Seine Heimat ist die Winterinsel Dum Island

Er hat von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen und ist jetzt halb Rentier, halb Mensch

Mit den Rumble Balls kann er seine Stärke um ein Vielfaches steigern und mehrere Mutationen annehmen

Wie jedes Mitglied der Strohhutbande hat er einen Traum: Er will eines Tages jede Krankheit der Welt heilen können

Chopper hat seine Ausbildung bei Doc Bader und Dr. Kuleha genossen. Dementsprechend ist es äußerst wahrscheinlich, dass die beiden Charaktere ebenfalls Teil der zweiten Staffel sein werden.

Das Video zur Enthüllung von Staffel 2 und dem Bild von Chopper seht ihr hier:

Bislang gibt es nur das gezeichnete Bild von Chopper zu sehen, das ihn im Manga und Anime zeigt. Da Chopper von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen hat, rätseln Fans bereits jetzt, wie das kleine Rentier in der Live-Action-Adaption aussehen könnte.

Es könnte schwierig werden, einen sprechenden Elch auf zwei Beinen mit einem Schauspieler darzustellen. Alternativ könnte Chopper nur durch CGI-Effekte dargestellt werden. Was es letztendlich wird, erfahren wir, wenn der Cast für Staffel 2 bekannt gegeben wird.

Solltet ihr Staffel 1 verpasst haben, könnte euch der folgende Trailer auf MeinMMO euch vielleicht überzeugen:

Diese wichtigen Charaktere könnten ebenfalls vorkommen

Wer könnte sonst noch in Staffel 2 auftauchen? Am Ende der letzten Folge von Staffel 1 gab es ebenfalls einen Charakter zu sehen, der mit ziemlicher Sicherheit in Staffel 2 auftauchen wird. Die Rede ist von Marine-Soldat Captain Smoker, der den Strohhüten schon in Logue Town das Leben schwermachen wird.

Außerdem war gegen Ende von Staffel 1 zu sehen, wie sich Buggy und Alvida in einer Bar unterhielten. Die beiden werden vermutlich ebenfalls in Staffel 2 wiederkehren, einer der beiden dann sogar mit neuem Aussehen.

Ein weiterer wichtiger Charakter, der zum Ende von Staffel 2 oder spätestens in Staffel 3 wichtig wird, ist Vivi. Sollte sich die Netflix-Serie an die Manga-Vorlage halten, könnten wir der blauhaarigen Baroque-Agentin schon auf Whiskey Peak begegnen. Im Alabasta-Arc bekommt sie dann noch einen größeren Auftritt.

Wann kommt Staffel 2? In einem Inteview mit Variety hat das Produktionsteam bereits verraten, dass das Skript für Staffel 2 fertiggestellt wurde. Es soll rund 12-18 Monate dauern, bis Staffel 2 die Segel setzen wird. Dementsprechend können wir uns darauf einstellen, dass die Fortsetzung von One Piece irgendwann ab September 2024 zu sehen sein wird.

