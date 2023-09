One Piece auf Netflix: Staffel 2 könnte 6 Arcs aus dem Anime behandeln – Macher haben offenbar mit Fortsetzung gerechnet

Das Team hinter der Netflix-Serie zu One Piece hat immer noch nicht bestätigt, dass es eine Fortsetzung geben soll. Doch der Erfolg der Serie und die vielen Geschichten, die es noch zu erzählen gibt, deuten darauf hin. Außerdem spricht noch ein weiteres Detail dafür, dass Staffel 2 auf dem Weg ist.

Wieso sollte eine Fortsetzung wahrscheinlich sein? In einem Video zeigt das Netflix-Team, welche Requisiten und Orte für die Serie aufgebaut wurden. In dem Video sind etwa das Baratie, das Dorf Kokos und Miss Kayas Villa zu sehen.

Die Schauspieler freuen sich darüber, dass sie die Orte tatsächlich betreten konnten und diese nicht einfach mit CGI-Effekten nachträglich eingebaut wurden. Kein Wunder also, dass eine Folge aus Staffel 1 rund 15 bis 20 Millionen US-Dollar an Produktionskosten abgeworfen haben soll (via forbes.com).

Auch die Flying Lamb, das Schiff der Strohhutbande, wurde vollständig nachgebaut. Aus Kostengründen hätte sich Netflix dazu entscheiden können, nur Teile des Schiffes nachzubauen. Doch die Flying Lamb kann vollständig betreten werden, wie das folgende Video von Netflix zeigt:

Dadurch, dass Netflix das Schiff vollständig aufgebaut hat, könnte es für kommende Staffeln wiederverwendet werden. Damit würde das Team einiges an Produktionskosten einsparen, da es nicht mit der Zeit neue Abschnitte des Schiffes als Teilstücke aufbauen müsste.

Womöglich haben die Macher also im Vorfeld mit dem Erfolg der Serie gerechnet und sich deshalb die Mühe gemacht, die Flying Lamb als Ganzes aufzubauen und so viel Geld für jede einzelne Folge in die Hand zu nehmen.

Alle Arcs, die in Staffel 2 vorkommen könnten

Welche Arcs könnten in Staffel 2 gezeigt werden? In Staffel 1 wurden 96 Kapitel des Mangas umgesetzt. Da in der Staffel die Baroque-Firma angedeutet wurde, dürfte Staffel 2 den kompletten Alabasta-Arc mit Prinzessin Vivi umfassen.

Das bedeutet, dass sechs verschiedene Arcs in Staffel 2 vorkommen könnten:

Loguetown

Reverse Mountain

Whiskey Peak

Little Garden

Drum Island

Alabasta

Die zweite Staffel würde mit Loguetown losgehen. Am Ende der letzten Episode von Staffel 1 haben wir einen kurzen Blick auf Kapitän Smoker erhaschen können, der die Strohhüte in Logue Town empfängt. Zum Ende hin wartet ein spannender Kampf zwischen Ruffy und Sir Crocodile.

In der nächsten Staffel könnten dieses Mal 121 Kapitel gezeigt werden. Sollte Netflix es nicht schaffen, die Arcs wieder in acht Episoden zu verbauen, könnten uns mit der zweiten Staffel noch mehr Folgen erwarten.

Doch sollte das Erzähltempo genauso rasant sein wie in Staffel 1, dürfte Netflix keine Probleme haben, all diese Storys in einer Staffel unterzubringen.

Das wissen wir bereits zu Staffel 2

Bislang hat Netflix noch nicht verraten, ob und wann eine zweite Staffel kommen wird. Die Produzenten haben in einem Interview mit Variety lediglich gesagt, dass das Skript für Staffel 2 schon fertig sei.

Wie lange müssten wir warten? Trotz des fertigen Skripts würden noch die Dreh- und Schnittarbeiten anstehen. Laut Marty Adelstein, CEO von Tomorrow Studios, würde es rund 12-18 Monate dauern, bis eine zweite Staffel fertig sei. Demnach könnte Staffel 2 schon Ende 2024 auf Netflix laufen.

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss dürfte sich ebenfalls über eine zweite Staffel freuen: Nach vielen Enttäuschungen schafft Netflix das Unmögliche: Eine richtig gute Anime-Adaption.