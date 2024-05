Diablo 4: Spieler zeigt Geschenk seiner Frau zum Season-Start, Community fragt nach dem Build für seine Ehe

Am 14. Mai startete Season 4 in Diablo 4 und die Spieler bereiteten sich auf verschiedene Arten darauf vor. Ein Spieler präsentiert sein Geschenk zur Vorbereitung für den „großen Tag“ auf Reddit und erntet Begeisterung – aber auch witzige Fragen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich als Spieler in Diablo 4 auf den Start der neuen Season vorbereiten kann. Manche sammelten die letzten Lilith Altäre auf der Map ein, andere versuchten sich noch den geheimen saisonalen Titel zu sichern.

Auf Reddit zeigt ein Spieler seine Geschenk-Box, die er zur Vorbereitung auf den Season-Start von seiner Frau bekommen hat. Damit konnte er sich also die Wartezeit versüßen, die etwas länger ausfiel, als der eine oder andere geplant hatte.

Was war in dem Geschenk? Auf Reddit präsentiert der Nutzer „Sandraptor“ das Geschenk, das er zum Start der neuen Season in Diablo 4 bekommen hat. Im Titel des Beitrags schreibt er: „Meine Frau hat mir eine Box mit Leckereien für den großen Tag geschenkt (sie ist die Beste).“

Auf dem lesbaren Teil der Karte, die offenbar Teil des Geschenks war, steht sinngemäß geschrieben:

Hai! Happy Diablo Day! In dieser Box findest du ein paar Leckereien. Nicht in dieser Box ist ein Mittagessen deiner Wahl, zur Feier des Tages. Achte auch auf die kleinen Nachrichten auf allen Teilen deiner Diablo-Day-Snackbox.

„Welche Affixe hatte der Verlobungsring?“

Wie reagiert die Community? Der Kommentar mit den meisten Upvotes stammt von „thereal_pizzaguy“. Er schreibt auf Reddit: „Das ist so süß. Ist deine Frau zufällig single?“ Andere fragen, ob sie ganz zufällig einen Zwilling oder gar einen Klon habe.

„achipinthesugar“ schreibt auf Reddit: „Bitte verlinke den Build deiner Ehe.“ Und „Mud_Landry“ fragt auf Reddit: „Welche Affixe hast du auf ihren Verlobungsring gepackt? Klingt, als wärst du fertig damit, eine Ehefrau zu farmen.“ In einem Reddit-Kommentar merkt „Scoutn“ an: „Du hast ein Uber Unique im echten Leben gefunden. Nice!“

Im Kommentar stellt jemand fest, dass die Brownies „ja nicht mal fertiggebacken“ seien. Dazu schreibt Sandraptor auf Reddit: „Auf dem Sticker an den Brownies steht, dass sie sie jederzeit macht, wann ich will. Das Tolle ist, dass sie genau das gleiche schon letztes Jahr zum Launch gemacht hat. Ich bin ein Glückspilz.“

Andere Spieler hatten es nicht so einfach wie der Nutzer auf Reddit, Diablo 4 so richtig genießen zu können. Sie mussten sich sehr gut darauf vorbereiten und ihr Vorgehen gut planen – aber in dem Fall nicht mit Süßigkeiten.

Ein Nutzer bat zum Release von Diablo 4 sogar eine KI um Hilfe, damit er seine Ehefrau davon überzeugen kann, dass er das Spiel zum Launch zocken kann. Die Antwort, die er bekam, ist eigentlich ziemlich gut. Aber die Community spricht noch einen ganz anderen Aspekt an.