Diablo 4: Spieler will Season 3 schon aufgeben, aber jemand verrät ihm, wie er noch einen geheimen Titel bekommt

Noch über einen Monat bis zum Start von Season 4 in Diablo 4 und Spieler überlegen Season 3 aufzugeben. Einer von ihnen hat jedoch eine gute Idee, wie sie die Zeit bis dahin überbrücken können.

Eigentlich sollte Season 4 in wenigen Tagen starten. Weil die Entwickler die neuen Features allerdings vorher auf einem PTR (öffentlicher Test-Server) testen lassen wollten, verlängerten sie Season 3. Das neue Release-Datum ist der 14. Mai und somit liegt noch über ein Monat Wartezeit vor der Community.

Auf Reddit schreibt ein Spieler am 11. April: „Das werde ein langer Monat bis Season 4“ Für ihn sei der PTR eine Verbesserung und dann wieder zu Season 3 zurückzukehren sei hart. Aber ein Nutzer schlägt im Kommentar etwas für jene vor, die die Zeit in der aktuellen Season überbrücken wollen.

Bis zum 14. Mai läuft in Diablo 4 noch Season 3:

Hinter der Saisonreise versteckt sich ein Spielertitel

Was schlägt er vor? Unter dem Reddit-Beitrag weist „heartbroken_nerd“ in seinem Kommentar darauf hin, dass es einen geheimen Titel in jeder Season von Diablo 4 gibt, wenn man die Saisonreise zu 100 % vervollständigt. So auch in Season 3.

Er sei sich sicher, dass das nicht jeder wisse. Darauf antwortet der Beitragsersteller: „Oh, das ist verlockend!“

Wie bekomme ich den Titel? Um die Saisonreise vollständig abzuschließen, reicht es eigentlich aus, wenn ihr in jeder Etappe eine vorgegebene Anzahl an Zielen erledigt. Das bedeutet: Ihr müsst gar nicht alle Aufgaben machen.

Erledigt ihr aber trotzdem jede einzelne Aufgabe, die in der Saisonreise vorhanden ist, bekommt ihr den geheimen Spielertitel, den ihr dann auf eurem Profil ausrüsten könnt.

Folgenden Titel erhaltet ihr:

auf Englisch lautet der Titel: „Terrible (Präfix), Genius (Suffix)“

auf Deutsch lautet er: „Fürchterliche (Präfix), Geniale (Suffix)“

Erledigt ihr 100 % in der Saisonreise, erhaltet ihr einen Titel in Diablo 4.

Wie lauteten die Titel aus den vorigen Seasons? Laut Reddit lauteten die Titel, die ihr mit dem Abschluss der Saisonreise bekommen habt:

in Season 1 „Cormond’s, Friend“

in Season 2 „Hunter’s, Ally“.

Der PTR kam bei der Community richtig gut an. Allerdings geht es offenbar vielen von ihnen so, wie dem Beitragsersteller. Bis die neue Season und die neuen Inhalte verfügbar sind, bleibt Diablo 4 liegen.

Andere Spielerinnen und Spieler machten das Problem kürzlich zum Thema auf Reddit. Viele würden deswegen nun einfach ganz aufhören, weil sich die aktuelle Version von Diablo 4 für sie grauenhaft anfühle: „Diablo 4 ist jetzt signifikant besser“ Season 4 begeistert Experten und Spieler, aber das bringt ein Problem mit