Diablo 4: Ich habe 600 Euro für eine Lilith-Statue gezahlt, die ich nicht aufstellen kann

Zum Release von Diablo 4 kam eine große Statue der Haupt-Antagonistin Lilith in den offiziellen Blizzard-Shop – für einen stolzen Preis. Ein Fan hat sich die Statue dennoch zugelegt und damit eine große Diskussion ausgelöst. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist dabei eingefallen, dass er dieses Ding auch hat. In einem Karton.

Was ist das für eine Statue?

Die Statue zeigt Lilith, die Erschafferin Sanktuarios und Mutter aller Menschen in Diablo sowie die große Gegenspielerin in Diablo 4, wie sie den Schädel von Obermotz Diablo in Händen trägt – auch wenn Diablo im Spiel gar nicht auftaucht.

Im Prinzip handelt es sich bei der Statue um ein Sammlerstück, allerdings um ein besonders großes und ein recht begehrtes, weil Lilith zu den beliebtesten Charakteren zählt. Hier erklären wir, wer genau Lilith eigentlich ist

Kurz vorm Release von Diablo 4 hat Blizzard die Lilith-Statue im Gear Store angeboten und sie war schon kurz darauf restlos ausverkauft. Seitdem gibt es sie nur noch bei anderen Retailern.

Darum hat sie keinen Platz: Bei mir steht die Statue schon seit über einem Jahr gut geschützt in ihrer Verpackung und sogar noch dem Lieferkarton, weil der einen zusätzlichen Stoß-Schutz aus Styropor mit drin hat. Sie ist schlicht zu groß für meine Einzimmerwohnung.

Die Lilith-Statue ist 62 cm groß und 42 cm breit. Mit den Maßen kann ich sie mir nicht einfach auf die Fensterbank oder auf den Schreibtisch stellen. Sie braucht schon einen gesonderten Platz.

Dazu ist das Ding mittlerweile in vielen Shops ausverkauft und dort, wo es die Statue noch gibt, kostet sie mittlerweile 700 Euro plus Versand und ggf. Import (via fragstore) – ich hatte damals einen Rabatt. So eine Investition will man schon schützen, also braucht sie im Idealfall eine Vitrine, für die ich noch weniger Platz habe.

Eine kleine Anekdote dazu: Ich habe die Statue 2022 live auf der gamescom an einem Merch-Stand von fragstore gesehen und wollte sie direkt kaufen. Da ich sie aber quer durch Deutschland hätte mit dem Zug hätte transportieren müssen, habe ich sie schließlich doch liefern lassen.

Auf Reddit hat ein Nutzer ein mehr oder weniger ähnliches Problem. Er hat sich eine Statue der Mutter Sanktuarios besorgt und ist sich nun nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Die Community hat dazu eine recht klare Meinung.

Lilith hat zum Release auch einige Anhänger im echten Leben vorgebracht:

„Das Spiel ist, was es ist – Aber Art und Story sind exzellent“

Der Ersteller des Threads fragt schlicht, ob die Statue ein Fehlkauf oder eine gute Entscheidung war. Die Antwort der Community ist recht schlicht und geht in die Richtung: „Wenn du sie magst, ist das gut. Wenn nicht, war es dumm.“

Es gibt allerdings auch etliche Fans, die entweder selbst eine solche Statue bei sich zu Hause stehen haben, oder die nun etwas neidisch sind. Einige haben damals Angebote verpasst, bei denen sie 25 % hätten sparen können.

Ein besonderer Fokus im Gespräch liegt allerdings auf der Lore hinter Lilith. Die Tochter des Hasses sei nicht einfach nur eine ziemlich krasse Dämonin, sondern auch einer der besten Charaktere in der gesamten Reihe:

Die Diablo-Bücher werden deine Sicht auf das Spiel ändern. Ich will nichts spoilern, aber Lilith ist die echte Mutter. BlueKalamari auf Reddit

Selbst, wenn man das Spiel aus irgendwelchen Gründen nicht möge, seien der Stil und die Story hervorragend. Lediglich Liliths Ende sei ein wenig enttäuschend, hier hoffen die Spieler, dass es vielleicht doch noch etwas weiter geht.

Ganz abwegig ist das nicht, denn in der Erweiterung Vessel of Hatred geht es um Liliths Vater Mephisto. Das Addon erscheint im Oktober und führt die Story des Spiels weiter, nachdem Lilith durch die Spieler ihr Ende gefunden und Mephistos Seelenstein gestohlen wurde. Hier findet ihr alle Infos zu den Inhalten und zum Release von Vessel of Hatred.