Warum heißt Diablo 4 eigentlich Diablo 4, aber Diablo kommt gar nicht vor?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Sehen wir Diablo in Diablo 4? Streng genommen ist Diablo schon im Spiel, zumindest teilweise (und das wortwörtlich). Lilith trägt nämlich den Schädel des Obersten Übels in ihren Händen und nutzt diesen vermutlich als magisches Artefakt.

Diablo macht aus, dass er das „oberste Übel“ ist oder sein will, also der schlimmste der Dämonenfürsten, die alle für eine Art Sünde oder eine negative Emotion stehen. Diablo ist dabei der Herr des Schreckens und gilt als einer der schwersten Bosse des Spiels.

Warum heißt Diablo 4 so? Die kurze Antwort wäre: für die Wiedererkennung. Diablo steht nicht nur für den Charakter, sondern auch für das Spiel an sich. Wenn alte Hasen lesen: „Da kommt ein neues Diablo“, dann wissen sie:

Der Dämonenfürst Diablo ist der Namensgeber einer der größten Spiele-Reihen der Welt. Jetzt kommt Diablo 4 – und ausgerechnet der Obermotz ist nicht am Start. Warum trägt das Spiel also trotzdem seinen Namen? MeinMMO klärt auf.

