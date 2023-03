Ein 26 Jahre alter Boss schlachtet reihenweise Spieler in Diablo 4 ab, aber die lieben alles daran

Die Beta von Diablo 4 kam bereits gut an, obwohl es einige Kritik gab. Ein Inhalt hat jedoch für absolutes Chaos gesorgt: der Schlächter. Der uralte Boss tauchte zufällig in Dungeons auf und hat Spieler hingerichtet. Fans fordern nun mehr davon.

Was ist da für ein Boss? Der Schlächter erschien erstmals in Diablo 1 und überraschte Spieler dort in einem Dungeon. Wer die Tür zu seinem Schlachthaus öffnete, wurde überrumpelt von einem der gefährlichsten Bosse in der ganzen Reihe.

Bekannt ist der Schlächter, im Original: „Butcher“, für seine Brutalität und für seine erstaunlich flinken Bewegungen für seine Größe. Er kann Spieler zu sich ziehen, überrennen oder einfach mit seinem Schlachtbeil beseitigen.

In Diablo 4 taucht der Schlächter einfach in Dungeons auf, in die er eigentlich gar nicht gehört. Er kann als zufälliges Event erscheinen, von dem ihr vor dem Betreten des Dungeons gar nichts wisst – und genauso schnell wieder verschwinden.

Auf Reddit loben Fans nun den Butcher als „riesigen Erfolg“, obwohl der Dämon dutzende Spieler ermordet hat. Warum sind alle so fasziniert vom Butcher?

Spieler hatten vor der Beta die Befürchtung, dass Diablo 4 nicht düster genug sei. Der Butcher scheint das schon alleine zu widerlegen. Das Fazit der MeinMMO-Redakteure seht ihr hier:

Der Butcher „generiert eine aufrichtige Furcht“

Das sagen Fans: Der Nutzer KurtiZ_TSW erklärt, dass der Schlächter ein unberechenbares Element sei. Er sei eine Überraschung und eine Gefahr, etwas, das genau in die düstere Welt von Diablo passe. Man verspüre Angst und Aufregung, wenn der Dämon plötzlich vor einem stehe.

Dungeons waren nach der Beta in der Kritik, weil sie zu gleich und repetitiv seien. Der Butcher heble genau dieses Element aus. Bosse müssten eine Überraschung sein, heißt es, nicht hinter verschlossenen Türen warten.

Ein weiterer Thread auf Reddit erhält viel Zustimmung und hunderte Kommentare. Hier loben Spieler, dass sich die Situation angefühlt habe wie in einem Horrorfilm: „Das hat mich traumatisiert. Ich musste Samstag mit den eingeschalteten Lichtern schlafen.“

Die einzige Kritik, die es bereits zuvor gab, ist, dass Hardcore-Charktere völlig ohne Vorwarnung getötet werden können, wenn der Schlächter in Endgame-Dungeons auftaucht. Ob das passieren wird, wissen wir aber noch nicht.

Kommt mehr davon? Die Entwickler haben in Interviews bereits angemerkt, wie sehr sie selbst den Butcher lieben und dass ähnliche Events auch später im Spiel möglich sein sollen. Konkrete Infos dazu fehlen allerdings.

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hatte ebenfalls die Möglichkeit, mit den Entwicklern zu sprechen. Im Interview ging es dabei vor allem um die größte Kontroverse rund um Diablo 4:

