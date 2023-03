Die Beta von Diablo 4 kommt echt gut an, aber 2 Sachen stören die Spieler

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Vielleicht sind einige Änderungen sogar schon in der Open Beta am 24. März zu sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald mehr dazu bekannt wird. Wichtig ist nur, dass Diablo 4 wirklich gut wird. Nicht nur für Blizzard, sondern für alle Spiele des Genres:

Blizzard hat ein Forum für Feedback zur Beta eingerichtet, in dem Kritik gesammelt wird. Wie viel davon umgesetzt wird, muss sich aber noch zeigen. Der Release ist noch ein paar Wochen hin, Diablo 4 erscheint erst am 6. Juni 2023.

Was bessert sich noch? Einige Spieler beschwichtigen, dass man in der Beta schließlich erst auf Stufe 25 sei. Dinge wie Gegner-Dichte und Herausforderung kämen erst später. Gegenwärtig lassen sich sogar nur 2 der Schwierigkeitsstufen einstellen.

Skepsis erntet zudem, dass der Shop noch nicht in der Beta ist. Nach dem Debakel von Diablo Immortal sind viele Fans nun misstrauisch und wüssten gerne vorher, was man im Shop kaufen kann.

Auf Dauer sei das öde, wenn es keine Abwechslung gebe. Bereits die verfügbaren Dungeons in Akt 1 machen keinen Spaß, heißt es in einem viel diskutierten Thread .

Der zweite Punkt sind die Dungeons. Diablo 4 bietet weit über 100 verschiedene Dungeons , in denen ihr Gegner, Bosse und sogar garantierte legendäre Aspekte finden könnt. Dungeons betretet ihr alleine oder mit der Gruppe, aber nie mit zufälligen Fremden wie in der offenen Welt.

Erster Punkt: Das UI selbst sowie die Schriftart, in der Zahlen und Texte dargestellt werden. Das wirke alles zu steril und sauber, passe gar nicht zur düsteren Stimmung. Einige fühlen sich sogar an Mobile-Games erinnert. „Es fühlt sich an, als würde ich ein Spreadsheet lesen“, kritisiert ein Spieler in einem Thread mit 1.700 Upvotes auf Reddit .

Das stört die Spieler: Kritik an Diablo 4 gibt es dennoch. Viele Spieler geben Verbesserungsvorschläge wie kleinere Tweaks am UI oder einen Extra-Tab für Edelsteine im Inventar. Auch, dass es kein Map-Overlay gebe, sei schlecht.

Selbst die Story von Diablo 4 sei schon jetzt ein tolles Feature, das in der Reihe noch nie so gut gewesen sei. Gameplay aus der Beta seht ihr hier:

Diablo 4 sei ein gelungener Nachfolger für die Reihe, erinnere stark an die Favoriten Diablo 2 und das Remake Resurrected. Einige Fans sind sogar überzeugt: Bereits in der Beta ist Diablo 4 besser als Diablo 3.

Das kommt gut an: Auf Reddit und anderen sozialen Medien tauschen sich die Spieler nun darüber aus, wie sie die Beta fanden. Großes Lob bekommen vor allem die Atmosphäre und das Gameplay. Der düstere Ansatz kommt gut an. Hier gab es kurz vor der Beta große Zweifel .

