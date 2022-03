Blizzard sagt: Sie bringen 150 Dungeons für Diablo 4 – Ich sage: Das ist Unfug

Im neusten Quartalsbericht hat Blizzard neues Gameplay zu Diablo 4 gezeigt. Dabei sprachen die Entwickler auch über die Dungeons des kommenden Action-RPGs. Über 150 sollen es werden. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist skeptisch.

Endlich wissen wir mehr darüber, wie Diablo 4 aussehen wird! In 6 Videos zeigen die Entwickler, dass der neue Diablo-Teil richtig schön düster wird. Keine rosa Einhörner, keine Knuddelbären und Regenbögen.

Etwas übertrieben, ja, aber Diablo 3 ist für ein Diablo schon sehr bunt, obwohl es eigentlich düsterer geplant war. Als Fan von düsteren Gothic-Spielen und beklemmenden Atmosphären begrüße ich das alles sehr.

Und mehr noch: im neuen Blogpost heißt es, dass Diablo 4 über 150 Dungeons bekommen wird! Eine tolle Zahl, oder? Die geistert nun auch durch Presse und Community.

Blöd nur, dass die ein wenig irreführend ist. Sicher wird Diablo 4 so viele Dungeons haben. Sogar noch viel mehr, die alle einzigartig sind. Aber es ist absolut daneben, dass genau diese Zahl nun auch noch breitgetreten wird. Sie bedeutet nichts.

Diablo 4 bringt endlich wieder dunkle Katakomben und gruselige Höhlen – Seht hier das Video

Die Dungeons von Diablo sind alle einzigartig und zugleich generisch

Warum stört mich die Aussage nun so sehr? Recht einfach: sie weckt ein falsches Bild. Daran sind sogar weniger die Entwickler mit der Wortwahl schuld als eher jene, die zu viel dort hineininterpretieren.

Was uns vorgestellt wurde, sind sogenannte „Tile Sets“. Das sind keine fertigen Dungeons, sondern Bauteile, die später zu Dungeons, Städten und Außengebieten werden. Vergleicht es mit Klemmbausteinen, die ihr zu eigenen Kreationen zusammensetzt.

In Diablo funktioniert das Worldbuilding so, dass Maps zufällig und teilweise prozedural erstellt werden. Das Spiel setzt also Bauteile mit bestimmten Vorgaben aneinander, die irgendwie passen. Das exakte Layout ist aber niemals gleich, sondern wird durch sich ändernde Variablen berechnet.

Also ja, Diablo 4 wird schon 150 Dungeons haben und noch viel mehr. Aber die bestehen eben aus den vorgestellten „Tile Sets“ und sind verstreut auf den ebenfalls zufällig erstellten Maps. Ihr findet nicht unbedingt jeden Dungeon in jedem Durchgang – zumindest, wenn es so bleibt wie bisher.

Wenn man so will, hat also allein schon Diablo 3 unendlich viele Dungeons, denn schließlich ist jeder neu erschaffen. Sie als einzelnen Dungeon zu bezeichnen, wäre aber … seltsam. Ihr spielt ja auch nicht unendlich viele Rifts, obwohl die ebenfalls zufällig erstellt sind.

Blizzard hat in den neuen Videos lediglich gezeigt, wie die Dungeons aussehen werden, ihre Atmosphäre vermittelt. Die Bewegtbilder sind durchaus ansprechend und versprechen herrlich düstere Dungeons.

150 „echte“ Dungeons? Das wäre aber utopisch

Als MMO-Gamer kennt ihr Dungeons vermutlich als Instanzen, welche immer gleich verlaufen. An der Ecke dort hinten steht der Boss Schmirgelfax und beim Endboss findet ihr den Hammer des ewigen Leidens, wenn ihr Glück habt.

Dungeons in Diablo sind aber schlicht Höhlen oder Katakomben, die eben in der zufällig erstellten Welt zu finden sind. Bestimmte Bosse findet man nur hier und unter Umständen lassen solche Bosse auch speziellen Loot fallen.

Wären sie alle einzigartig, würde das enorm viel Arbeit erfordern. Zum Vergleich: World of Warcraft hat in seinen 18 Jahren, die es existiert, über 200 Dungeons angesammelt. Viele davon sind aber nicht mehr zugänglich, wurden überarbeitet oder werden doppelt gezählt, sodass die tatsächliche Zahl deutlich darunter liegt.

Aber solche Dungeons hat Diablo schlicht nicht.

Ich kann noch nicht zu 100 % sagen, dass Diablo 4 wirklich nicht 150 Dungeons wie World of Warcraft haben wird. Vielleicht dauert die Entwicklung ja deshalb so lang. Aber es ist unwahrscheinlich und die Aussage irreführend.

Würde Diablo 4 eine solche Anzahl an einzigartigen Dungeons bekommen, die nicht einem Zufalls-Faktor folgen, wäre es vermutlich größer als jedes etablierte MMO zu Release. Und genau das will das Spiel schließlich nicht sein:

