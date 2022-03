Diablo 4 zeigt endlich 6 neue Gameplay-Videos – Sieht wirklich so düster aus wie erhofft

Am 29. März 2022 stellte Blizzard ein neues, vierteljährliches Update zur Entwicklung von Diablo 4 vor. Darin zeigen die Entwickler, wie die unterschiedlichen Gebiete des Spiels aussehen und erklären einige Design-Entscheidungen. Die neuen Bilder versprechen, dass Diablo 4 tatsächlich das „bunte“ Design vom Vorgänger ablegen kann.

Was sind das für Videos? Im neuen Quarterly Update für Diablo sind insgesamt 7 neue Videos zu sehen, in denen 3 der Dungeons und 3 Außengebiete von Diablo 4 gezeigt werden. Im 7. Video ist eine Zusammenfassung der Artworks zu sehen.

Die angeteaserten Tests für Diablo 4 wurden zwar doch nicht angekündigt, dafür dürften die Bilder für Freude sorgen. Schließlich gab es schon vorab große Hoffnungen für das Design des kommenden Action-RPGs.

Bei Diablo 3 gab es häufig Kritik daran, dass das Spiel zu bunt sei, obwohl es düsterer geplant war. Die Diablo-Reihe ist generell bekannt dafür, recht dunkel zu sein und damit eine beklemmende Atmosphäre zu erschaffen. Diablo 4 will offenbar zu diesen Wurzeln zurückkehren.

Bereits im Update vom Juli 2021 gab es widerliche Monster zu sehen und zuvor sah man Bilder von geköpften Gegnern, die in Flammen aufgehen. Auch das Narrativ ist also wieder etwas brutaler als zuvor. Die neuen Bilder unterstreichen die sinistre Stimmung.

Neuer Leak sagt: Diablo 4 wird düsterer als Teil 3 – Keine Regenbögen mehr

Design von 3 Dungeons und 3 Außengebieten im Video

Das sind die neuen Videos: Für insgesamt 6 Bereiche gibt es jeweils einen etwa einminütigen Gameplay-Clip, in welchem euch die Entwickler die Umgebung zeigen. Scosglen Coast etwa ist eine felsige Küstenregion, die von Fischern bewohnt wird. Ziel war es laut der Entwickler, das auch herüberzubringen. Dementsprechend dominieren einfache Gebäude aus Planken, Gestelle aus Holz und Fischernetze als Dekoration die Umgebung:

Die Orbei-Abtei erinnert ein wenig an das Kloster aus dem 1. Akt von Diablo 2. Große Mauern und Statuen stehen in einer sonst kargen Steppe, direkt neben einer Salzwüste. Die Abtei war einst ein Pilgerort für die Gefolgschaft von Zakarum und ist nun ein verlassener Ort:

Kyovashad sieht aus wie eine Stadt direkt aus Bloodborne oder einem Vampir-Film im Gothic-Stil. Offene Feuerschalen erleuchten enge Gassen aus Pflasterstein und brüchige Häuser, Schnee wirbelt vor der Kamera und sammelt sich in den dunklen Ecken an. Das mittelalterliche Dorf soll sich erdrückend, kalt und rau anfühlen:

Der erste vorgestellte Dungeon im Update sind die Forgotten Places, laut Devs das Beispiel für die „Rückkehr zur Dunkelheit“ und vermutlich der Ort, der für den Chef der „Stoff für Alpträume“ ist.

Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „Tile Set“, also ein Set an Bauteilen, aus denen zufällige Dungeons erschaffen werden. In diesen alten Ruinen findet ihr verderbte Pflanzen, die mit ihren Wurzeln nach euch Peitschen und Blutflecken eurer Vorgänger. Das Design erinnert an die Katakomben aus Diablo 3:

Die Wretched Caves sind der zweite Dungeon, der gezeigt wird. Diese eher kahl gehaltenen, natürlichen Höhlen sind nur spärlich beleuchtet und ihr findet vor allem natürliche Steingebilde. In einigen der Höhlen haben sich früher Druiden versteckt, deren Talismane und Bauten noch verwittert zu sehen sind:

Der letzte vorgestellte Dungeon sind die Flooded Depths. Diese Höhlen mit Hilfskonstruktionen aus Planken und morschem Holz erinnern an die Kanalisationen von Diablo 3. In den Dungeons werden Untergrund-Tunnel und geflutete, sumpfige Ruinen vereint:

Wann kann ich Diablo 4 endlich spielen? Es gibt nach wie vor weder ein Datum für den Release, noch für mögliche Tests des kommenden Action-RPGs. Der neue Blizzard-Chef Mike Ybarra hat zwar schon verraten, dass er mehr weiß, aber eine Ankündigung fehlt.

Blizzard will sich offenbar die Zeit nehmen, die man braucht, um Diablo 4 richtig zu machen. Dementsprechend sind Prognosen aktuell auch eher schwierig. Die Vermutungen reichen von 2023 bis 2025. Im Moment ist es also wohl am besten, Geduld zu beweisen und zu warten.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch jedoch mit starken Alternativen die Zeit vertreiben:

