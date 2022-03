Blizzard bringt nächste Woche neue Details zu Diablo 4 und teasert Tests an

Fans der Diablo-Reihe können sich auf die nächsten Tage freuen, denn Blizzard kündigt neue Details zu Diablo 4 an. Außerdem gibt’s vom Community Manager Andeutungen zu neuen Spieler-Tests.

Wann gibt es Neuigkeiten? Das nächste Entwickler-Update für Diablo IV steht bereits vor der Tür. Diese „Quarterly Updates“ sollen in jedem Quartal erscheinen und damit wurde es in der letzten Märzwoche auch wirklich Zeit.

Dazu gibt es noch Teaser vom Community Manager, dass man langsam zu einem Punkt komme, an dem Tests wichtiger sind. Wir zeigen euch die neuen Infos hier in der Übersicht.

Nächstes Quarterly-Update für Diablo 4 bringt Kunst und Videos

Das ist bekannt: Auf Twitter verkündete Community Manager Adam „PezRadar“ Fletcher am 22. März, dass das neue Quarterly-Update in der nächsten Woche erscheint. Also in der Zeit vom 28. März bis 3. April. Im Tweet heißt es:

„Ich freue mich auf den Blog-Post zum Quarterly-Update von Diablo IV nächste Woche. Das Team taucht in die Umgebungs-Grafik ein. […]“ Man will das Update auf die künstlerischen Aspekte von D4 legen. Dazu soll es „jede Menge Augenschmaus und Videos zum Angucken“ für euch geben.

Eine Auswahl der ersten Screenshots, die Diablo 4 je zeigte:

Euch dürften einige fiese Videos erwarten, wenn man die Aussagen von Rod Fergusson glauben darf. Diablo 4 soll „Stoff für Alpträume“ bieten.

Spieler sollen selber testen, nicht nur lesen

Wann kommen die Tests? Auf reddit wurde die Ankündigung des Quartal-Updates besprochen und dort meldete sich PezRadar auch nochmal zu Wort. In den Kommentaren deutet er an, dass man sich auf die Tests mit Spielern vorbereitet:

Wir haben in der Regel einige System-Updates in verschiedenen Blogs, aber ich denke auch, dass wir an einen Punkt kommen, an dem es schwieriger wird, diese Dinge zu verstehen, und es daher schwieriger wird, wertvolles Feedback auf der Grundlage dessen zu sammeln, was die Leute interpretieren. Wir werden weiterhin Updates in diesen Blogs veröffentlichen und sie werden sich bis zur Veröffentlichung ständig weiterentwickeln, aber es ist vielleicht besser, wenn die Leute sie in Tests erleben und spielen, um solches Feedback zu sammeln. Dafür wird es eine Menge Zeit geben, sobald wir in die Testphase eintreten. Ich freue mich auf jeden Fall darauf 🙂 PezRadar auf reddit

Mit den Worten, dass man nun zu einem Punkt kommt, wo Tests mit den Spielern besser wären, macht er in der Community Hoffnung auf baldige Playtests. Leider gibt es bisher noch keinen Termin dafür und es ist unklar, ob ein Teil des nächsten Blog-Updates sich um die Tests drehen wird.

Gespannt wartet die Community jetzt darauf, welche neuen Infos Blizzard im nächsten Update mit den Spielern teilen wird. Wie schön düster die Welt und das Gameplay inzwischen aussehen und, ob es neue Details zu Test-Phasen geben wird.

Könnt ihr den Release kaum noch erwarten und müsst jetzt unbedingt loslegen? Wir zeigen euch in der Übersicht 11 Alternativen zu Diablo 4.