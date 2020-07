Wenn Ihr Spiele wie Diablo 3 sucht, dann haben wir was für Euch: Die besten Alternativen zu Diablo 3.

Wer an Hack ’n Slay denkt, dem kommt sicher als erstes die Diablo-Reihe in den Sinn und hier wohl besonders Diablo 3. Doch neben diesem Dauerbrenner existieren noch weitere Genre-Vertreter, welche durchaus einen Blick wert sind und die Wartezeit auf ein potenzielles Diablo 4 gut überbrücken können.

Wir stellen euch heute eine Auswahl mit interessanten Alternativen vor, welche im Bereich der Action-RPGs angesiedelt sind, doch im direkten Vergleich zu Diablo auch andere Features bieten.

Dieser Artikel wurde erstmals im Februar 2017 veröffentlicht und zuletzt am 14. Juli 2020 aktualisiert. Das zuvor enthaltene Hack ’n Slay Guardians of Ember wurde inzwischen eingestellt und daher aus der Liste entfernt. Dafür kamen Torchlight 3 und Wolcen: Lords of Mayhem hinzu.

Grim Dawn

Plattformen: PC, Xbox One | Release: 24. Februar 2016 | Bezahlmodell: Buy2Play | Website: Grim Dawn auf Steam

Grim Dawn ist vom Gameplay her sehr nahe an Diablo 3 dran.

Was ist Grim Dawn? Crate Entertainment hat mit Grim Dawn ein Hack ’n Slay erschaffen, das vom Spielspaß her gar nicht so weit weg von Diablo 3 ist. Zumindest, was den Storyteil betrifft.

Dieser dreht sich um eine Invasion der sogenannten Aetherials, welche die Spielwelt nach und nach in Schutt und Asche legen. Die Menschen werden immer weiter zurückgedrängt und der Krieg scheint verloren, bis ihr auftaucht. Denn ihr seid von einem Aetherial besessen gewesen und habt dies überlebt. Also macht ihr euch auf, die Welt vor den Invasoren zu retten.

In der Story kämpft ihr euch langsam Stück für Stück die Spielwelt voran, bekommt es dabei mit immer mächtigeren Monstern zu tun und werdet selbst immer stärker.

Neue Skills und neue Items, wie Waffen und Rüstungen helfen euch dabei, die Aetherials zurückzudrängen.

Das Diablo-Prinzip mit Kämpfen gegen Welle um Welle an Feinden greift komplett.

Zudem ist die Jagd nach neuen Items spannend und es ist möglich, den anfangs aus fünf Klassen gewählten Helden auch mit den Skills der anderen Klassen auszustatten.

Im Mehrspieler-Modus erlebt ihr das Abenteuer zu viert und stellt dabei sogar ein, ob PvP aktiv sein soll, wodurch ihr euch untereinander bekämpfen könnt.

Bosskämpfe, fantastische Effekte, eine detailreiche Grafik und eine stimmungsvolle Atmosphäre runden dieses Hack ’n Slay Kleinod ab.

Forgotten Gods ist die aktuelle Erweiterung von Grim Dawn.

Für wen eignet sich Grim Dawn? Wer auf eine gute Story, viele Quests und Koop-Abenteuer mit einer Prise PvP steht, der liegt bei Grim Dawn genau richtig. Es erscheinen zudem regelmäßig Updates und Erweiterungen, die neue Herausforderungen mit sich bringen.

Die letzte Expansion zu Grim Dawn, Forgotten Gods, erschien im März 2019.