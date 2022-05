Vampire in V Rising haben eine Zwangsstörung und das ist das beste Feature überhaupt

In V Rising spielt ihr einen Vampir – ein Motiv, das in Videospielen eher selten bedient wird. Das neue Indie-Spiel nutzt aber einige Vorurteile aus der Folklore, anstatt Vampire als rein blutdurstige Bestien darzustellen. Daraus ergeben sich einige interessante Mechaniken und eines der besten Features, das man sich in einem Survival-Game wünschen kann – findet MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus.

Wollt ihr in V Rising einfach und schnell eure Taschen leeren und eure Truhen füllen, dann geht das ganz leicht über einen Button. Im Inventar habt ihr die Funktion „compulsively count“, oder zu deutsch: „zwanghaft zählen.“

Mit einem Klick sortiert ihr damit sämtliche Items in eurem Inventar in die geöffnete Truhe, wenn mindestens eine Einheit davon bereits in der Truhe ist. Kommt ihr also gerade zurück von der Jagd auf Baumwolle für Fäden, reicht ein Knopfdruck und das Inventar ist wieder leer.

Das Sortieren in Truhen ist in vielen Survival-Games eine große Qual. Vor allem in Clans und Gruppen mit mehreren Spielern gibt es immer den einen Chaoten, der einfach sein Inventar in der nächsten Truhe entleert und jede Ordnung einfach zerstört.

EIn Klick auf „compulsively count“ reicht, um alle Items einzuräumen, von denen bereits eines in der Kiste ist – und NUR diese!

V Rising schafft hier mit einem ganz simplen Feature Abhilfe, das dabei aber so clever ist, dass jedes Survival-Games es haben sollte. Nur gerade in V Rising ergibt es sogar Sinn, denn Vampire haben laut der Sagenwelt tatsächlich eine Zwangsstörung, die genau das alles erklärt.

Vampir-Vorurteile sorgen für innovative Features

Was hat das mit einer Zwangsstörung zu tun? Laut Folklore leiden Vampire unter einer Zwangsstörung, der sogenannten Arithmomanie. Diese veranlasst Vampire dazu, alles Zählbare krankhaft zählen zu müssen.

Laut Sagen soll das sogar so weit gehen, dass man Vampire mit einer Schale Sonnenblumenkerne oder Reis töten kann. Kippt man die Schale vor ihnen aus, müssen sie jedes Korn zählen – selbst, wenn dabei die Sonne aufgeht und sie verbrennt.

Diese Zwangsstörung erklärt übrigens auch, warum Graf Zahl aus der Sesamstraße ausgerechnet ein Vampir ist. Mit dem Vorurteil räumte in der populären Literatur erst Bram Stoker mit seinem berühmten Dracula erst so wirklich auf, wie ein Vampir-Experte im Gespräch mit dem Tagesspiegel erklärt.

Ich habe mich selbst in meinem Literatur-Studium ebenfalls mit Folklore und Sagen auseinandergesetzt. Vampire waren zwar keines meiner Kern-Themen, aber immer wieder verlief ich mich in der Bibliothek doch in diese Ecke.

Vampire sind ein spannendes Thema, weswegen ich mir die Sagen und Mythen um die Blutsauger auch in meiner Freizeit aneignete. Viele der hier aufgelisteten Infos kommen aus meinem Wissensschatz. Bedenkt dabei jedoch, dass es sich stets um Sagen und Überlieferungen aus dem Volk handelt und diese sich über die Zeit stark wandeln und unterscheiden können. Mehr Informationen zu Vampir-Mythen findet ihr auch auf der Website des Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh.

Alles, was ihr zu V Rising wissen müsst, findet ihr hier in 2 Minuten:

V Rising spielt mit noch weiteren Vorurteilen rund um die Untoten. Natürlich sind Vampire vor allem anderen als Blutsauger bekannt und dementsprechend dreht sich auch alles um Blut. Es gibt etwa 6 verschiedene Blutgruppen, die euch auf unterschiedliche Arten stärken.

Außerdem werden Vampire als klassische Bösewichte dargestellt, die Menschen gerne wie Vieh halten – auch wenn sich einige weniger sadistisch veranlagte Spieler dagegen wehren wollen. Um die ganze Mythologie der Vampire herum gibt es aber noch mehr Mechaniken im Spiel:

um euch auszuruhen, legt ihr euch ganz klassisch in einem Sarg schlafen

Knoblauch schwächt euch, weswegen viele Menschen Knoblauch an den Türen hängen haben

Silber verbrennt euch, was tödlich sein kann, wenn ihr es einfach achtlos aufsammelt – und natürlich zahlen die Menschen alle aus Vorsicht nur mit Silbermünzen

verweilt ihr zu lange in der Sonne, verbrennt ihr. Darum solltet ihr nur nachts wirklich große Raubzüge starten oder auf viel Schatten hoffen

heilige Symbole – in der Folklore oft einfach durch christliche Kreuze dargestellt – halten euch auf und geweihter Boden tötet euch schnell

Vampire können sich angeblich verwandeln und so stehen uns auch in V Rising verschiedene Formen wie Wolf, Bär oder Ratte zur Verfügung

In der Folklore gibt es noch den Volksglauben, dass Vampire jeden Knoten lösen müssen, an dem sie vorbeikommen. Davon sehen wir in V Rising zwar nichts, aber die Garn-Knäuel und -Spulen sind allesamt schon bemerkenswert penibel aufgerollt …

Außerdem haben Vampire angeblich kein Spiegelbild. Wir können aber Spiegel bauen, um unser Aussehen anzupassen. Auch können sie Häuser eigentlich nur betreten, wenn sie eingeladen werden – und bedenkt man, wie oft wir plündern gehen, sei mal dahingestellt, wie viel wirklich dran ist.

Wo wir aber gerade schon beim Blut waren, erzählt doch mal: Welches Blut trinkt ihr eigentlich am liebsten?