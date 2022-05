V Rising: Wie ihr Baumwolle findet und es zu Baumwollgarn verarbeitet

Baumwollgarn und Baumwolle sind in V Rising immer mal wieder in Rezepten nötig. Vor allem, wenn ihr bessere Ausrüstung craften möchtet, könnt ihr Baumwollgarn gut gebrauchen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr an das Zeug rankommt.

Wo findet ihr Baumwolle? Um Baumwollgarn herstellen zu können, benötigt ihr zuerst einmal Baumwolle. Das findet ihr vor allem im Dunley Ackerland.

Ihr könnt Baumwolle aber nur abbauen, wenn ihr gnadenlose Kupfer-Waffen besitzt. Die bekommt ihr, wenn ihr das Rezept dafür gelootet oder erforscht habt.

Beachtet, dass ihr den Knoblauch-Debuff erhaltet, sobald ihr in die Nähe einer Siedlung oder eines Baumwollfeldes kommt. Es schwächt euch und ihr nehmt mehr Schaden. Über Zeit wird der Debuff immer gefährlicher, da er sich stackt.

Fundorte im Dunley Ackerland (via vrising-map.com)

Wie stellt man Baumwollgarn in V Rising her?

Zuerst müsst ihr Beatrice, die Schneiderin im Dorf Dawnbreak im Osten vom Dunley Ackerland, ausfindig machen und besiegen. Alternativ könnt ihr am Blutaltar ihre Blutspur verfolgen, um sie zu finden.

Sie ist auf Level 38 und nicht sonderlich schwer zu besiegen, da sie die meiste Zeit flüchtet und keinen Schaden an euch verursacht. Allerdings können Patrouillen der Gegend Ärger machen.

Beatrice gibt euch das nötige Know-how für den Webstuhl und das Baumwollgarn. Ihr müsst daraufhin eure Baumwolle in dem Webstuhl platzieren, um das gewünschte Baumwollgarn herzustellen.

Wie viel Baumwolle braucht ihr? Deckt euch am besten gut mit Baumwolle ein, da ihr 20 Stück benötigt, um 1 Baumwollgarn herzustellen. Ihr könnt die Kosten allerdings auf 15 Baumwolle reduzieren, wenn ihr einen Schneiderei-Bodenbelag platziert.

Ihr braucht also massig Baumwolle, um genügend Baumwollgarn herzustellen. Dafür müsst ihr nicht jedes Mal in die Siedlungen und die schwer arbeitenden Menschen abschlachten, denn ihr könnt auch eigene Baumwolle anbauen.

Wie baut ihr Baumwolle an? Jedes Mal, wenn ihr Baumwolle erntet, habt ihr die Chance, entsprechende Samen zu erhalten. Die könnt ihr dann an eurer Basis einpflanzen und sie nach dem Auswachsen fleißig ernten.

