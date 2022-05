Fans von V Rising genervt von Feature, das Pausen bestraft – „Für Gelegenheitsspieler Dreck“

V Rising feiert gerade großen Erfolg und kam bisher überwiegend positiv an. Jedoch gibt es ein Feature, was einige Fans jetzt stört: das Basis-Bauen beziehungsweise dessen Erhaltung.

Was ist das Problem der Fans? In V Rising erwacht ihr als schwacher Vampir und müsst nun in der Welt voller Gefahren überleben. Dabei wollen euch Feinde, die Sonne und eventuelle PvP-Spieler daran hindern.

Eine Basis, die ihr bis zu einem Schloss mit dicken Mauern aufwerten könnt, soll euch helfen, den Gefahren zu trotzen. Doch genau da liegt das Problem, denn die Basis bleibt nicht für immer erhalten. Spieler müssen sie mit sogenannten Blutessenzen füttern, sonst verfällt das wohlige Zuhause und ihr müsst es erneut aufbauen.

Die Errichtung eures Stützpunktes frisst dabei viele Ressourcen und es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn er dann zerfällt, weil ihr gerade nicht spielen könnt oder wollt.

Wie lange hält die Basis? Wenn ihr 100 Blutessenzen in das Herz des Schlosses gebt, hält es etwa 12 reale Stunden bevor es verschwindet. Man ist also gezwungen stetig Blutessenzen zu farmen und in das Schlossherz zu legen, wenn man seinen Fortschritt nicht verlieren möchte – nervig, finden die Spieler.

Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserem Video:

Keine Pausen in V Rising, weil das Schlossherz es verlangt?

Wenn ihr also für 1 Woche in den Urlaub fahren möchtet, eine kleine Pause einlegen wollt oder schlichtweg keine Zeit habt, um Blutessenzen zu sammeln und ins Herz zu legen, werdet ihr vom Spiel bestraft.

Was sagen die Spieler dazu? Auf Steam finden sich einige Rezensionen, die ihrem Unmut darüber kundtun. Nicht nur PvP-Spieler können den Stützpunkt zerstören, sondern auch das Spiel selbst, das sei nichts für Gelegenheitsspieler.

Aussagen aus den Rezensionen, die die Kritik gut zusammenfassen:

„Ich kann die Lobhudelei nicht verstehen. (…) Das, was am meisten stört, ist für mich (Solo Spieler), dass dein Castle und alles, was du dir nach 3-4h erschaffen hast, komplett weg ist, wenn man über Nacht ausloggt. Man kann sein Castle-Heart vielleicht 4-5h schützen, aber wenn der Schutz weg ist, verrottet alles und verschwindet einfach. Man selbst ist tot und hat alles verloren, was man so sammeln kann. Also wenn man am Tag „nur“ 1-2h spielen kann – Sinnlos. Man startet täglich neu. Im Koop sicher ganz nett – wenn man viel spielt. Für Gelegenheitsspieler Dreck (via Steam).“

„Du verlierst all deinen Fortschritt, wenn du nicht genug Blutessenzen für dein Herz hast, sogar wenn du dich ausloggst und schlafen gehst. Die Leute sagen, dass Blutessenzen einfach zu farmen sind. Vielleicht, aber ich hatte am Anfang nur genug für 2 Stunden, nachdem ich eine Stunde spielte. Nicht meine Art Spiel, wo du Fortschritt verlierst, wenn du eine Pause einlegst (via Steam).“

Weiterhin gehen einige darauf ein, dass das Spiel eher darauf ausgelegt sei, in einer Gruppe zu spielen. So sei das Farmen und der Aspekt mit den Blutessenzen weniger hinderlich. Als Gelegenheits- und Solo-Spieler habe man allerdings schlechte Karten.

Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch schon auf dieses Hindernis in V Rising gestoßen oder habt ihr Tipps, um auch im Singleplayer effektiv Blutessenzen zu farmen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

