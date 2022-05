Overwatch 2 kassierte in der Beta viel Kritik, jetzt verlangen Fans sie zurück – „Teil 1 ist unspielbar“

Die erste Beta für Overwatch 2 ging am 17. Mai zu Ende. Ein großer Kritikpunkt war, dass es sich kaum anders spielt und fast identisch aussieht, wie der erste Teil. Doch jetzt müssen die Spieler wieder den ersten Teil spielen und merken auf einmal: Overwatch 1 macht ihnen deutlich weniger Spaß als der Nachfolger.

Die Overwatch 2 Beta ist seit wenigen Tagen vorbei. Am 27. April startete die Beta auch dank Twitch-Drops sehr erfolgreich. Kurze Zeit später kippte die Stimmung aber in ein interesseloses Schulterzucken oder sogar ins Negative.

Das Fazit der Community war: Overwatch 2 sei kaum anders als Overwatch 1, und deshalb eine Enttäuschung. Die Zahlen auf Twitch krachten ein, ganze 99 % der Zuschauer wendeten sich ab im Vergleich zur Twitch-Drop-Phase.

Doch jetzt, wo die Beta vom zweiten Teil vorbei ist, müssen Fans von Overwatch wieder Teil 1 spielen. Und der direkte Kontrast sorgt offenbar für ein Umdenken in der Community.

Vor allem auf reddit mehren sich die Stimmen, die sagen: Bringt die Beta für Overwatch 2 zurück, denn der erste Teil macht jetzt einfach keinen Spaß mehr.

„Die meisten Spieler haben erkannt, dass OW2 tatsächlich besser ist als OW1“

Wie fanden die Spieler Overwatch 2? Wir in der Redaktion fanden zwar, dass in Overwatch 2 fast alles gleich geblieben ist, es sich aber doch wie ein ganz anderes Spiel anfühlt. Doch wer in Gaming-Foren, Discord-Communitys, auf Twitch oder YouTube unterwegs war, hat anderes gehört.

Insbesondere ein Video von bekanntem YouTuber Jason Yevgeniy „videogamedunkey“ Gastrow hat viel zu dem Image beigetragen, dass Overwatch 2 zwar große Dinge ändere, aber im Kern noch dasselbe Spiel sei. Er meinte, dass man „dem Gefühl nicht entkommen kann, dass man immer noch einfach Overwatch 1 spielt.“

Hier seht ihr das Video von videogamedunkey:

Wie hat sich die Stimmung geändert? Seit dem 17. Mai ist die Beta für Overwatch 2 allerdings vorbei. Wer (wieder) regelmäßig Overwatch spielt, muss also den ersten Teil zocken. Und jetzt merken die Fans von Blizzards Shooter, dass Teil 2 doch deutlich mehr anders gemacht hat, als man sie dachten.

Auf reddit findet man unter anderem Posts mit Titeln wie „Die OW2-Beta muss bleiben. OW1 ist unspielbar, seit ich [Overwatch] 2 gespielt habe“ (via reddit).

Diese Stimmung spiegeln auch die Kommentare wider:

„Ich glaube, die meisten Spieler haben erkannt, dass OW2 tatsächlich besser ist als OW1“

„Nachdem ich so viel von der Beta gespielt habe und sie wirklich genossen habe, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich so gut wie keinen Spaß an OW1 habe.“

„Es fühlt sich einfach schlechter an beim Spielen… Außerdem sind die Wartezeiten beim Support viel schlechter.“

„OW2 fühlt sich an, wie das, was Overwatch immer sein sollte: ein kämpferisches, bewegungsintensives, Adrenalin-geladenes Spiel. OW1 ist langsam, klobig, ermüdend und frustrierend.“

Overwatch 2 ändert viele kleine, aber grundlegend wichtige Dinge

Warum hat sich die Stimmung geändert? Die Gründe für diesen Stimmungswandel sind offenbar, dass Spielern im direkten Vergleich auffällt, wie viele nervige Kleinigkeiten aus Teil 1 nicht mehr in Overwatch 2 sind.

Das waren die wichtigsten Änderungen in der Beta:

In jedem Team sind nur noch 5 statt 6 Spieler.

Es gibt nur noch einen Tank pro Team, weshalb DPS-Charaktere tödlicher sind.

Schilde der Tanks wurden stark generft oder komplett entfernt, was für aggressiveres Gameplay sorgt.

Änderungen wie höhere Geschwindigkeit aller DPS oder die passive Heilung bei den Support-Helden macht das Gameplay ebenfalls schneller und aggressiver.

Die meisten „Crowd-Control“-Fähigkeiten wurden komplett entfernt. Spieler werden also deutlich seltener oder gar nicht mehr betäubt, eingefroren, oder weggeschubst. Sombra-Hacks unterbrechen jetzt auch nur Fähigkeiten, und schalten sie nicht komplett ab.

Der gehasste Spielmodus „2CP“ wurde in Overwatch 2 komplett entfernt.

All diese Änderungen sind zwar einzeln betrachtet vergleichsweise klein, sorgen aber für einen größeren Domino-Effekt, der das ganze Spielgefühl verändert. Deshalb spielen sich auch viele der Helden, die Fans aus Teil 1 schon in- und auswendig kennen, in Teil 2 anders. So waren teilweise sehr überraschende Charaktere die stärksten in der Beta.

Seht hier, welche Helden in der Beta von Overwatch 2 sehr stark waren:

Ausgerechnet jetzt, wo die Beta vorbei ist, merken also viele Spieler mehr denn ja, was Blizzard mit Overwatch 2 alles verändert hat. Doch vorerst können sie nur weiter Overwatch 1 spielen, ohne die ganzen Veränderungen. Und mit vielen Dingen, die sie in Teil 2 gar nicht vermisst haben.

Wann startet die nächste Beta? Das ist aktuell unbekannt. Am 16. Juni soll aber das Datum dafür bekannt gegeben werden. Ebenfalls unbekannt ist, wann Overwatch 2 den richtigen Release feiern wird. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest der PvE-Teil vom Spiel erst 2023 erscheinen könnte.

Unabhängig vom Spiel selbst gab es um Overwatch neulich eine riesige Diskussion. Es ging um ein Tool, was Activision Blizzard zu Diversitäts-Zwecken verwendet hat, und damit für viel Kritik gesorgt hat:

