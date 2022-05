Blizzard verliert bei Overwatch 2 spektakuläre 99 % seiner Zuschauer auf Twitch in 6 Tagen

Was heißt das? Na ja, Overwatch 2 ist noch in einer frühen Beta und es ist nur der PvP-Teil spielbar: Für einen flüchtigen Zuschauer sieht die Beta von Overwatch 2 exakt so aus, wie Overwatch 1. Die Änderungen sind eher im Detail und vor allem beim eigenen Spielen zu merken.

Die Beta von Overwatch 2 hat am 27. Mai mit 1,5 Millionen gleichzeitigen Zuschauer einen Rekord geknackt. Eine Woche später, am 3. Mai, dümpelt Blizzards neuer Shooter bei 14.000 gleichzeitigen Zuschauern herum. 99 % der Zuschauer sind weg – der Hype hielt offenbar nur kurz.

