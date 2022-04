Overwatch 2 hat 3-Mal mehr Zuschauer auf Twitch als Teil 1 je hatte – Blizzards Plan geht auf

Wir werden auf MeinMMO in Kürze eine Einschätzung darüber abgeben, wie gut Overwatch 2 in unseren Augen ist.

Der gewaltige Anstieg des Interesses an Overwatch 2 ist wohl offenbar durch die Twitch Drops zu erklären und nicht dadurch, dass Overwatch 2 jetzt so ein Hammer-Spiel ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch dieses Mal dürfte es so sein, dass viele Overwatch nur schauen, um auch in die Beta zu kommen. So wird gemunkelt, Zuschauer „seien gar nicht wirklich da“, sondern würden nur den Stream laufen lassen.

Warum ist die Zahl so hoch? Die Zahl ist deshalb so hoch, weil Blizzard sich eines 2 Jahre alten Tricks von Riot Games bedient: Twitch Drops.

Blizzard gratuliert sich gerade selbst: Mit der Beta von Overwatch 2 hat man am 27. April 2022 gleich 1,5 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf Twitch erreicht. Das ist 3-mal mehr als Overwatch 1 je hatte. Aber den Erfolg sollte man nicht so hoch hängen, glaubt MeinMMO-Autor Schuhmann.

