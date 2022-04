Overwatch 2 wird ab heute Twitch dominieren, weil Blizzard einen Trick von Riot kopiert

Auch der Hardcore-Shooter „Escape from Tarkov“ nutzt Twtich-Drops, um regelmäßig an die Spitze von Twtich zu kommen.

Das sorgte 2020 für einen unheimlichen Hype: Streamer ließen nächtelang ihre Streams an, um „Zuschuaer zu farmen“ und die schauten ohne Ende ihren Leuten zu. Es gab sogar Beschwerden gegen einige Taktiken, die damals von Streamern angewendet wurden: Der schurkische Schurke DrDisrespect log etwa dreist, bei ihm gäbe es die Drops auch, dabei war dem gar nicht so.

Das macht es so besonders: Wie die Seite Dotesports meldet, hat Overwatch 2 gestern seinen Zuschauer-Rekord auf Twitch eingestellt (via dotesports ):

Die Beta von Overwatch 2 wird ab heute, Mittwoch, dem 27.4. die Zuschauerzahlen auf Twitch beherrschen, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann. Denn Blizzard hat sich einen Trick zu eigen gemacht, den Riot Games beim Shooter „Valorant“ im Jahr 2020 etablierte. Wer in die Beta von Overwatch 2 will, muss Twitch schauen. Doch sogar ohne Drops war Overwatch bereits gestern ein Hit auf Twitch.

