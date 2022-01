Hardcore-Shooter ist 2022 das größte Spiel auf Twitch – „Könnte Gaming übernehmen, aber …“

Wie in den letzten 3 Jahren ist der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov (PC) zum Jahreswechsel auch 2022 das größte Spiel der Welt auf Twitch. Tarkov hat GTA Online und LoL bei den gesehenen Stunden in den letzten 7 Tagen überholt. Der Streamer DrDisrespect sagt: Escape from Tarkov könnte das ganze Gaming übernehmen, wenn es nicht ein großes Problem zu Beginn hätte.

Wie stark ist Escape from Tarkov auf Twitch?

Bärenstark. Der russische Hardcore-Shooter hat die Dauerbrenner GTA 5, LoL und Valorant mal eben rechts überholt. In den letzten 7 Tagen wurde kein Spiel auf Twitch mehr geschaut als Escape from Tarkov. Die Zuschauerzahl von Tarkov stieg in den letzten 7 Tagen um 126 % – in den letzten 30 Tagen sogar um 637%.

Tarkov wurde in 7 Tagen 37,34 Millionen Stunden lang gesehen – 13 Millionen Stunden mehr als GTA 5, 17 Millionen Stunden mehr als LoL.

Wie jedes Jahr ist der führende Streamer bei Tarkov der Australier Pestily. Er hat sich komplett auf Escape from Tarkov spezialisiert. Aber es streamen auch Leute wie summit1g oder shroud den Shooter. Und auch DrDisrespect schaut rein.

Warum stehen plötzlich alle auf den Shooter Escape from Tarkov?

Twitch-Drops befeuern wieder Aufstieg des Shooters auf Twitch 2022

Warum ist das so? Es ist seit 2019 so, dass Escape from Tarkov die Führung auf Twitch zum Ende eines Jahres übernimmt,. Das liegt daran, dass das Spiel vorm Jahreswechsel „traditionell“ Twitch-Drops spendiert und sich das Schauen von Tarkov besonders lohnt:

Escape from Tarkov „wipet“ regelmäßig das komplette Spiel, sodass alle neu anfangen müssen. Das führt zu einem Schub an Interesse. Der letzte Wipe war am 12. Dezember. Da gab es es einen Peak bei den Spielerzahlen.

Vom 28. Dezember bis zum 8. Januar können sich Spieler die Twitch-Drops holen. Der 28. Dezember war der Beginn der Hochzeit von Escape from Tarkov auf Twitch im Jahr 2021.

Dieses Jahr sind alle Editionen von Tarkov zudem 25 % günstiger.

Es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass in den letzten Dezember-Wochen “Tarkov” auf der Speisekarte der Twitch-Streamer landet. Während das Spiel die meiste Zeit eines Jahres auf Twitch keine große Rolle spielt, rasen die Zuschauerzahlen zum Jahreswechsel nach oben.

DrDisrespect kritisiert grindige “schwache Phase” nach jedem Wipe

Was sagt DrDisrespect zu Escape from Tarkov? Der eigentlich chronisch unzufriedene DrDisrespect ist ebenfalls wieder im Tarkov-Fieber. Er erklärt:

Leute, ich denke, es macht echt Spaß. Ich glaube, es würde sogar noch mehr Leute spielen, aber es gibt diese große Barriere. Ehrlich: Die müssten nur diese eine Sache ändern und das Spiel würde [die Gaming-Welt] übernehmen. DrDisrespect

Als Schwierigkeit sieht DrDisrespect die Anfangs-Phase nach jedem Wipe, in dem Spieler mit Nichts starten und ihre Charaktere schwach sind:

Jedes Mal, wenn einer zurück zu Escape from Tarkov kommt oder wenn er es zum ersten Mal spielt, muss er durch diesen schlechten Teil gehen. Dein Charakter fühlt sich lahm und langsam an, du ringst ständig nach Atem. Ich weiß, wenn man levelt, ändert sich das, aber jeder fragt sich: Wann bin ich denn endlich damit durch? Es ist mühsam und es heißt, dass jeder, der nicht 24 Stunden am Tag grindet, im Nachteil ist. Sofort. Das macht keinen Spaß und es macht das Game weniger spaßig. Das ist das ist das einzige, was Tarkov wirklich ändern muss. DrDisrespect

DrDisrespect räumt aber ein, dass eine solche Änderung wahrscheinlich zu der „brutalen Hardcore-Natur“ des Shooters passieren würde. Die hätten das Game so gemacht, wie sie es für richtig halten – das akzeptiere er auch. DrDisrespect sagt, er möge Tarkov wirklich und gönne dem Shooter mehr Spieler. Aber diese Barriere verhindere eben den ganz großen Erfolg.

