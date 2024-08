Fehlfunktion bei Escape From Tarkov führt zu großem Verlust von Spielerdaten, Entwickler geben „anteilige Entschädigung“

Bō: Path of the Teal Lotus lässt euch die japanische Folklore erkunden

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Wenn ihr jetzt kurz vor dem nächsten Wipe keine Lust mehr auf Escape from Tarkov habt und eine Alternative sucht, können wir euch auf MeinMMO verschiedene Spiele zeigen, die euch gefallen könnten und die auf Steam verfügbar sind:

Was ist das für eine Entschädigung? Die Entwickler teilten auf X.com mit, dass die Entschädigung bereits in der Nacht verschickt worden sei. Einige Spieler teilten daraufhin Screenshots von den Inhalten der Entschädigung.

Escape from Tarkov Gameplay – Battle for Concordia

Was ist bei Escape from Tarkov los? Escape from Tarkov hat am Abend des 7. August auf X.com mitgeteilt, dass es aufgrund einer Fehlfunktion zu dem Verlust von Spiel-Profil-Daten (engl.: “game profile data”) kam.

