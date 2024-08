Kostenloser Shooter gilt als großer Rivale zu Tarkov, startet schon nächste Woche

Ein kostenloser Extraktion-Shooter, der an Tarkov erinnert, kommt nächste Woche in den Early Access auf Steam. Wir zeigen euch, was das für ein Shooter ist.

Um welches Spiel geht es? Arena Breakout: Infinite ist ein realistischer Extraktion-Shooter des Entwicklers MoreFun Studios. Ihr rüstet euch mit Waffen, Schutzwesten und anderem Gear aus, wählt eine Map und lootet euch von Haus zu Haus. Dabei kämpft ihr gegen PvE-Gegner und andere Spieler. Anschließend müsst ihr mit eurer Ausrüstung und dem gesammelten Loot extrahieren.

Entkommt ihr, behaltet ihr den extrahierten Loot und eure Ausrüstung. Sterbt ihr, verliert ihr alles. Dieses Prinzip sorgt für ein immersives Spielerlebnis, bei dem gut überlegen solltet, was ihr mit in die Runde nehmt und ob ihr auf Gegner schießt oder versucht unentdeckt zu entkommen.

Wann ist der Release? Arena Breakout: Infinite startet am 13. August den Early Access. Eine Vor-Registrierung ist bereits möglich (via Arena Breakout: Infinite).

Laut MoreFun Studios hat der Shooter zum „Early Access“-Start einiges zu bieten, darunter 3 Maps und 48 verschiedene Waffen, die umfangreich umgebaut werden können. Ebenso soll es ein realistisches Klimasystem mit sonnigen und bewölkten Wetterbedingungen geben.

Warum gilt der Shooter als Tarkov-Rivale? Escape from Tarkov ist ebenfalls ein realistischer Extraktion-Shooter, das Gameplay ist also sehr ähnlich. Wie in Arena Breakout: Infinite kämpft ihr auch in Tarkov gegen andere Spieler und KI-Gegner und versucht mit eurem Loot zu extrahieren.

Abgesehen von dem sehr ähnlichen, aber für Extraktion-Shooter üblichen Spielprinzip, erinnert auch das Setting sowie die Menüführung an Escape from Tarkov.

Im Gegensatz zu Escape from Tarkov ist Arena Breakout: Infinite free-to-play und auf Steam verfügbar. Das könnte dafür sorgen, dass viele Spieler den Extraktion-Shooter zumindest ausprobieren werden.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Alternative zu Escape from Tarkov seid, haben wir auf MeinMMO eine Liste mit passenden Spielen zusammengestellt. Arena Breakout: Infinite ist zwar noch nicht auf der Liste, aber dafür 7 andere Shooter: 7 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt