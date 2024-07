Escape from Tarkov machte viele Spieler mit einem teuren Modus extrem wütend – Jetzt kostet er nur noch 20 Euro

Die Community von Escape from Tarkov darf sich über einen Sieg freuen: Ein Modus, dessen hoher Preis kontrovers diskutiert wurde, ist jetzt für wenig Geld erhältlich.

Was ist das für ein Modus?

Escape from Tarkov erhielt am 25. April 2024 die sogenannte „The Unheard Edition“. Diese Sonderversion des Spiels sollte stolze 250 Euro kosten.

Spieler, die die Unheard-Edition kauften, erhielten Zugriff auf einen neuen PvE-Koop-Modus, der permanenten Fortschritt bietet. Das heißt, es gibt keine Wipes.

Der Modus war zunächst nur über die Unheard-Edition verfügbar.

Wieso waren die Spieler wütend? Battlestate Games, die Entwickler des Extraction-Shooters, blickten nach der Veröffentlichung des Modus in eine Welle der Kritik: die Community von Escape from Tarkov war wütend. Der Preis war viel zu hoch und die Besitzer der „Edge of Darkness“-Edition (EoD) waren sich sicher, sie hätten den Modus auch bekommen müssen – schließlich haben sie einst 155 Euro bezahlt, um alle zukünftigen DLC zu bekommen.

Anschließend ruderte Battlestate Games gleich mehrfach zurück, bis schließlich auch EoD-Besitzer Zugang zu dem zuvor teuer verkauften PvE-Modus erhalten sollten. Dieser wurde in den vergangenen Monaten in Wellen gestattet.

PvE-Modus jetzt für 20 € erhältlich

Wie könnt ihr den Modus jetzt so günstig kaufen? Am 18. Juli gab Battlestate Games bekannt, dass der PvE-Modus als Upgrade gekauft werden kann. Dafür müsst ihr auf der offiziellen Website von Escape from Tarkov in den Expansions-Reiter wechseln und nach unten scrollen.

Der PvE-Modus heißt dort „PVE UPGRADE“ und kostet einmalig 20 Euro.

Ihr seid jetzt nicht mehr gezwungen, die Unheard-Edition für 250 € zu kaufen oder EoD-Besitzer zu sein, wenn ihr PvE-Matches in Escape from Tarkov spielen wollt.

Ein Vorteil vom PvE-Modus ist, dass ihr voraussichtlich seltener auf Cheater trifft, die euch ausschalten und euren Loot stehlen. Das ist ein großes Problem des Shooters, weshalb die Entwickler sich etwas Besonderes überlegten: Escape from Tarkov setzt Kopfgeld auf Cheater aus: Belohnt euch, wenn ihr sie aus dem Shooter jagt