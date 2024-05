Chef von Escape from Tarkov sah den Shitstorm nicht kommen, gibt Fans was sie wollen, doch denen reichts

Seit geraumer Zeit erlebt Escape from Tarkov einen Shitstorm, doch der Entwickler, der das Ganze zu verantworten hat, sah den nicht kommen.

Um wen geht es? Nikita Buyanov ist das Gesicht der Entwickler von Escape from Tarkov und der COO der Firma hinter dem Spiel. Bei Problemen, in Interviews und wenn es um große Entscheidungen geht, hat er oft das letzte Wort und steht in der Verantwortung. So auch als Escape from Tarkov vor kurzem eine neue Edition veröffentlichte, die für einen großen Shitstorm gesorgt hatte.

Jetzt hat sich der Chef-Entwickler erneut geäußert und will endlich den Wünschen der Fans entsprechen, doch die haben schon lange die Schnauze voll.

Vor einiger Zeit wurde Tarkov: Arena veröffentlicht, hier könnt ihr den Trailer dazu sehen:

„Ich habe es irgendwie nicht vorhergesehen“

Was hat der Chef-Entwickler nicht vorhergesehen? Der Chef-Entwickler und COO von Battlestate Games sah den Shitstorm nicht kommen. In seinem Beitrag auf Reddit, bei dem er Stellung zum Shitstorm bezieht, schreibt er: „Leider habe ich irgendwie nicht damit gerechnet, dass es zu solch einer Reaktion kommen würde, und jetzt habe ich Schlüsse für meine zukünftigen Entscheidungen gezogen.“

Was kündigt der Entwickler in seinem Beitrag an? Der Entwickler kündigt 5 Punkte in seinem Beitrag auf Reddit an, die sich verändern sollen:

Der Zugang zu den PvE-Inhalten wird den Besitzern der „Edge of Darknes“-Edition ermöglicht. Es wird Mod-Unterstützung für den PvE-Modus geben, allerdings erst nach Veröffentlichung des Spiels. Die neue „Unheard“-Edition des Spiels wird nicht entfernt, aber es werden Balance-Änderungen geben und Spieler können von anderen Editionen auf diese upgraden. Die neuen Perks der „Edge of Darkness“-Edition werden ebenfalls gebalanced, wie genau wird noch bekannt gegeben. Es wird weitere Inhalte für das Spiel geben, komme, was wolle.

Zur Thematik, ob man nun einsieht, dass der PvE-Modus ein DLC ist und dass auch in Zukunft Besitzer der EoD-Edition ihre versprochenen Erweiterungen erhalten, hat der COO sich nicht geäußert.

Wie reagieren die Fans? Die Spieler von Escape from Tarkov sind immer noch richtig sauer. Unter dem Post von Nikita Buyanov auf Reddit lassen sie ihrem Frust freien Lauf.

Poodmund schreibt auf Reddit: „Sie sind immer noch nicht auf die Tatsache eingegangen, dass Sie planen, DLCs für das Spiel zu veröffentlichen, die nicht an EoD-Besitzer geliefert werden sollen. Bitte bestätigen Sie, dass EoD-Besitzer in Zukunft alle Inhalte für das Spiel erhalten werden, wie beim Kauf des Produkts versprochen.“

Zizaran macht auf Reddit einen Vorschlag: „Können wir nicht einfach alle kostenpflichtigen Features kosmetisch sein lassen? Ich bin mehr als glücklich, viel Geld in das Spiel zu stecken für kosmetische Upgrades, Sprachausgabe, Waffenskins, alles, was keinen Einfluss auf das Spiel hat.“

broken-cactus ist auf Reddit enttäuscht: „Zu sagen, dass es euch leidtut, dass wir uns so fühlen‘, ist so eine schwachsinnige Aussage. Offensichtlich tut es euch nicht leid für das, was ihr getan habt.



Dies ist zwar ein guter Schritt, aber ehrlich gesagt habt ihr mit diesem ganzen Fiasko euer wahres Gesicht gezeigt. Ich bin sehr enttäuscht und hoffe, dass ihr euch etwas Zeit nehmt, um das Vertrauen, das ihr bei dieser Community verloren habt, wieder aufzubauen.“

Viele frustrierte Spieler von Escape from Tarkov wollen das Spiel bestrafen, in dem Sie auf einen neuen Konkurrenten ausweichen: Gray Zone Warfare hat schon am ersten Tag 66.000 Spieler auf Steam, doch wie sehen die ersten Reviews aus?