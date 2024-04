Eine neue Alternative zu Escape from Tarkov hat 3 Stunden nach Release schon 37.000 Spieler auf Steam – Was sagt die Community?

Der realistische Extraction-Shooter Gray Zone Warfare startet kurz nach dem Release mit 37.000 Spielern auf Steam, doch die ersten Rezensionen lassen am „Tarkov-Killer“ zweifeln. Was sagen die ersten Spieler?

Um welches Spiel geht es? Am 30. April ist der neue Extraction-Shooter Gray Zone Warfare in den Early Access gestartet und auf Steam in der Standard-Edition für knapp 35 Euro erhältlich.

Viele Fans von realistischen Shootern hatten die Hoffnung, Gray Zone Warfare könnte für den kriselnden Genre-Primus Escape from Tarkov eine gelungene Alternative darstellen. Schon vor dem Release galt Gray Zone Warfare deshalb in den sozialen Netzwerken als ein „möglicher Tarkov-Killer“.

Im April gab es dann gleich 2 Faktoren, die den Hype um den Shooter weiter anheizten:

Escape from Tarkov verärgerte seine gesamte Community, indem ein neuer PvE-Modus nur in einer Edition für 250 Euro erhältlich war

Content-Creatoren durften einen Vorabtest zu Gray Zone Warfare streamen, wodurch der Shooter prompt 150.000 Zuschauer auf Twitch erreichte.

Hier seht ihr einen Trailer zu Gray Zone Warfare:

Starke Spielerzahlen, miese Reviews

Wie lief der Release? Gray Zone Warfare feiert einen durchwachsenen Start auf Steam. Während die Spielerzahlen durchaus gut sind und nach 3 Stunden schon die Marke von 37.000 überschritten (via SteamDB), fallen die ersten Bewertungen richtig schlecht aus. Gerade mal 33 % der bisherigen 812 Rezensionen sind positiv (Stand: 30. April 2024, 15:20 Uhr).

Das größte Problem von Gray Zone Warfare ist dabei anscheinend die Performance (vgl. Steam). Zwar sieht der auf Unreal-Engine 5 basierende Shooter wirklich schön aus, doch die FPS sind meist im Keller. Auch das Anti-Cheat mache Probleme und verhindere, dass Spieler ins Spiel kommen.

Einige der ersten Tester fassen deshalb zusammen: Selbst für Early Access ist das technisch unzureichend. Dennoch stellen viele Spieler fest, dass der Shooter durchaus Potenzial und eine solide Grundlage hat (via Steam). Der Release komme für viele Nutzer dennoch zu einem zu frühen Zeitpunkt.

Solltet ihr euch Gray Zone Warfare anschauen? Wahrscheinlich solltet ihr zum aktuellen Zeitpunkt besser noch etwas warten – außer ihr wollt die Entwickler bewusst unterstützen.

Gray Zone Warfare hat einen interessanten Ansatz, um sich von anderen Extraction-Shootern abzuheben und kann zukünftig ein ernsthafter Konkurrent für Escape from Tarkov sein – zumal der Branchen-Primus derzeit mit seinen eigenen Problemen kämpft und nach jahrelanger Entwicklung immer noch in der Beta ist.

Wenn ihr sagt, ihr wollt das Spiel unbedingt testen und die Entwickler unterstützen, dann sind die 35 € für Gray Zone Warfare sicherlich akzeptabel investiert. Wenn ihr allerdings sofort ein ausgereiftes und fertiges Spiel spielen wollt, solltet ihr das Geld besser sparen.

Eine Alternative zu Escape from Tarkov, die allerdings ebenfalls im Early Access ist und noch Zeit benötigt, ist Incursion Red River: Wenn ihr keine 250 € für PvE in Tarkov ausgeben wollt, schaut euch den 16 € Shooter eines deutschen Entwicklers an