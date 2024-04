Deutsches Studio arbeitet an einem neuen Shooter mit Cyberpunk-Setting – Schnappt sich den Regisseur von District 9

Der Shooter Off the Grid entstand in Zusammenarbeit mit einem bekannten Regisseur und will das Battle-Royale-Genre neu definieren.

Wer steckt dahinter? Off the Grid ist ein neuer Shooter von dem Entwicklerstudio Gunzilla Games, das seinen Sitz in Frankfurt hat und von einem deutsch-ukrainischen Duo gegründet wurde.

Der Gründer Vlad Korolov stammt ursprünglich aus dem Finanz-Tech-Sektor bevor er mit Co-Gründer Alexander Zoll Gunzilla Games ins Leben rief. Zweiterer war einst der Chef von Crytek Kiew. Mittlerweile beschäftigt das Studio an die 100 Mitarbeiter.

In 2020 starteten sie dann mit der Entwicklung des Blockchain-Shooters Off the Grid für den PC, die PS5 und XboX Series X/S. Eine Veröffentlichung ist für 2024 geplant, auch wenn noch kein genaues Datum feststeht. Über die offizielle Website könnt ihr euch jedoch für den Playtest bewerben (via offthegrid.com).

Der Shooter entstand in der Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Neill Blomkamp, der mit District 9, Chappie und Elysium bereits Erfahrungen mit dem Cyberpunk-Setting hat.

Off The Grid zeigt Gameplay in einer dystopischen Cyberpunk-Welt Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Was euch erwartet? Der Battle-Royale-Shooter spielt in einer dystopischen Cyberpunk-Welt, auf welche ihr im Trailer einen guten Blick werfen könnt. Zu sehen sind die zerstörten Straßen einer Großstadt, unterirdische Tunnel, Hochhäuser und sogar eine Schwebebahn.

Mit Off the Grid wollen die Entwickler einen Battle-Royale-Shooter schaffen, der euch aber ein bisschen mehr zu bieten hat, als die meisten anderen Spiele des Genres. Immerhin sticht ein „normales“ Battle-Royale kaum noch zwischen den vielen anderen Games hervor.

Integrierte Story als Alleinstellungsmerkmal

Off the Grid lockt neben PvPvE-Gameplay aber auch mit einer Story und will damit ein klares Alleinstellungsmerkmal schaffen. Die Story soll laut den Entwicklern knapp 60 Stunden Spielzeit beinhalten. Das interessante hierbei ist wohl, dass ihr die Story verfolgt, während ihr euch den 150-Spieler-Matches stellt.

Singleplayer und Multiplayer werden auf diese Weise also übergangslos miteinander verbunden. Wie gut das dann funktioniert, wird sich zeigen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Konzernsoldaten, der an einem Corpu-Krieg auf einer Insel namens Teardrop teilnimmt. Dabei bietet das Spiel euch klassisches PvPvE-Gameplay. Es geht also nicht nur darum, eure Gegner, die feindlichen Corpos und KI-Feinde zu eliminieren, sondern ähnlich wie in Escape from Tarkov müsst ihre Beute extrahieren, um eure Ausrüstung zu verstärken und eure Chancen in der nächsten Runde zu verbessern.

Entwickelt wird der Shooter in Unreal Engine 5 und zumindest die ersten Eindrücke vom Trailer zeigen, dass er damit grafisch gar nicht mal schlecht aussieht. Das gezeigte Gameplay scheint recht flüssig zu laufen und verspricht dabei auch nicht zu überladen zu sein. Alles ist eben in einem recht realistischen Stil gehalten, was aber zur allgemeinen Atmosphäre des Spiels beiträgt.

MeinMMO-Autor Cedric hat sich einen anderen Shooter einmal angeguckt und hier darüber berichtet: XDefiant soll der große CoD-Killer werden, doch der letzte Test lässt mich am Shooter zweifeln