Marvel-Boss riet Hugh Jackman: „Komm nicht zurück als Wolverine“ – und er hat gute Gründe

Hugh Jackman wird diesen Sommer als Wolverine in Deadpool & Wolverine zurückkehren. Doch ausgerechnet der Marvel-Boss war eigentlich dagegen – und das hat gute Gründe.

Als einer der kultigsten und beliebtesten Darsteller von Superhelden in der Filmgeschichte hat Hugh Jackman mit seiner Rolle als Wolverine die Herzen vieler Fans erobert. Von seinem ersten Auftrittt in X-Men im Jahr 2000 bis zu seinem letzten Abenteuer in Logan aus dem Jahr 2017.

Nun kehrt er nach 8 Jahren wieder in seine legendäre Rolle als Wolverine zurück, diesmal im dritten Teil von Deadpool, Deadpool & Wolverine . Für Disney ist Deadpool 3 ein besonderer Film, denn er markiert den ersten R-Rated Film im Marvel Cinematic Universe (MCU). R-Rated bedeutet, dass Personen unter 17 Jahren den Film nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen sehen dürfen. In den USA sind die Altersbeschränkungen etwas anders als bei uns.

Doch während die Fans sich auf seine Rückkehr als Wolverine in Deadpool & Wolverine freuen – war nicht jeder begeistert von dieser Idee. Ausgerechnet der Kopf hinter Marvel Studios, Kevin Feige, hatte was dagegen.

Wolverine hat ein großartiges Ende mit Logan bekommen

Was hat er dagegen? Die Idee, Jackman für einen weiteren Auftritt als Wolverine in einem Deadpool-Film zu sehen, stieß auf Feiges Skepsis. Obwohl Deadpool & Wolverine als erster Film des Franchises Teil des größeren Marvel Cinematic Universe (MCU) sein würde, riet Feige Jackman davon ab, zurückzukehren.

Folgendes sagte er:

Lass mich dir einen Rat geben, Hugh. Komm nicht zurück. Du hattest mit Logan das großartigste Ende der Geschichte. Das ist nichts, was wir ungeschehen machen sollten. Kevin Feige via Empire

Er erinnerte Jackman daran, dass sein Abschied in Logan eine perfekte Schlussnote für die Figur war, die nicht durch eine weitere Rückkehr verwässert werden sollte. Nach fast 20 Jahren und mehreren Filmen war Logan ein bewegendes Finale für Jackmans Darstellung von Wolverine, das sowohl die Schauspieler als auch die Fans zufriedenstellte und zu einem der beliebtesten Superheldenfilme aller Zeiten machte. Auf IMDb schneidet Logan mit 8,1 Sternen von 832.204 Bewertungen mehr als gut ab.

Auch Jackman selbst hatte Bedenken und machte sich wohl viele Gedanken über eine mögliche Rückkehr. Nach einer langen Fahrt , um den Kopf freizubekommen, entschied er sich schließlich dazu. Und ich stieg aus dem Auto, rief Ryan an und sagte: ‚Ryan, wenn du mich haben willst, bin ich dabei.

Denn durch die Möglichkeit, durch das Multiversum in der Marvel-Welt eine neue Version von Wolverine zu erschaffen, machte die Rückkehr attraktiv. Jetzt können wir zurückgehen, weil es die Wissenschaft ist. Ich muss also nicht mit der ‘Logan’-Zeitlinie herumspielen, was für mich wichtig war. Und ich denke, wahrscheinlich auch für die Fans , verrät er gegenüber SiriusXM.

Ein neuer Ansatz durch Multiversum

In einem Interview mit Empire betont Jackman, dass Deadpool & Wolverine „verschiedene Seiten von Wolverine zeigen wird, die wir noch nie zuvor in den Filmen gesehen haben“. Es ist toll für Deadpool, jemanden zu haben, der ihm ins Gesicht schlägt .

Durch das Multiversum als Handlungselement können die Macher des Films einen neuen Ansatz verfolgen, um sicherzustellen, dass Jackmans Rückkehr nicht das Erbe seines charakteristischen Abschieds in Logan beschädigt.

Indem sie betonen, dass es sich nicht um denselben Logan handelt, geben sie Jackman die Möglichkeit, seine Figur auf eine frische Art und Weise zu spielen.

Lange müsst ihr nicht mehr warten, um zu sehen, wie das Ganze umgesetzt wurde: Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli im Kino.

