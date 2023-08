Ausgerechnet Thor: Love and Thunder hat das, was mir bei Marvel-Filmen fehlt

Das Marvel Cinematic Universe existiert seit 2008 und bis heute erscheinen jedes Jahr mehrere Filme zum Superheldenuniversum. MeinMMO-Autor Niko Hernes ist eigentlich ein großer Freund von Superhelden, am aktuellen MCU hat er aber einiges zu meckern.

Wenn Nia DaCosta in einem Interview erzählt, dass genau ihr Marvel-Film anders als die anderen wird, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Seit Jahren ist das Marvel Cinematic Universe für mich eine Ansammlung mittelmäßiger Filme ohne Herz und Seele.

Und diese Entwicklung macht mich wirklich wütend, denn eigentlich bin ich Superhelden-Fan. Comics, Spiele und Serien zum Thema machen mir unglaublich viel Spaß. Das MCU aber, was damals eine neue Ära der Blockbuster-Kinos einleitete, ist das, was ich heute unglaublich generisch finde.

Das beruht vor allem auf 3 Punkten:

Konsequenzlosigkeit der im Film passierenden Handlung

Man muss Filme oder Serien gesehen haben, um Teile der Handlung zu verstehen

Die Filme und teilweise Serien fühlen sich gleich an und sehen gleich aus

Jeder Film fühlt sich gleich an

Die MCU-Filme der letzten Jahre stehen meiner Meinung nach nicht für sich selbst. Sie sind immer Teil des großen Universums und müssen für das nächste große Event einen Beitrag leisten.

Dadurch gibt es aber keine kreativen Experimente, sondern Filme, die, egal wie das Thema des Films ist, in das typische MCU-Korsett gezwängt werden müssen. Und für mich symbolisiert das kein Film so sehr wie Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

Regisseur Sam Raimi hätte hier einen surrealen Horrorfilm mit Elementen seiner Klassiker wie Tanz der Teufel machen können. Und es gibt wenige Stellen, die das erkennen lassen, aber trotzdem muss der Film wie jeder MCU-Film sein.

Der Film Eternals, der laut Rotten Tomatoes sowieso nicht so beliebt war, wirkt auch wie ein ungeplanter Film ohne roten Faden. Chloé Zhao ist eigentlich eine begabte Regisseurin mit einem Blick für Natur und Landschaft. Davon sieht man Ansätze, die aber jedes Mal durch die Dialoge und Story zerstört werden.

Warum ausgerechnet Thor: Love and Thunder anders ist

Mag ich überhaupt einen der neueren Marvel-Filme? Ja, und einer davon ist wahrscheinlich überraschend. Guardians of the Galaxy 3 fand ich wirklich toll. Eine emotionale Geschichte zu erzählen, die sich auf einen Nebencharakter konzentriert, hat mir sehr gefallen.

Der andere Film, den ich wertschätze, ist Thor: Love and Thunder. Thor 4 von Regisseur Taika Waiti ist vielen zu albern, doch ich verstehe das nicht. Für mich passt es zu dem neuen Thor, den wir seit Thor 3 kennen und allgemein merkt man den Slapstick-Einfluss eines Taika Waititi, der immer auf einer Linie zwischen Lustig und Albern versucht zu balancieren.

Wenn man 5 Zimmer Küche Sarg oder JoJo Rabbit von Taika Waitit kennt, dann weiß man, wie frontal er Humor einsetzt. Und anders als in Filmen wie Avengers Infinity War, wo mich die gelegentlichen Witze aus der Dramatik reißen, ist Thor 4 albern, und das von Anfang an.

Für mich ist aber das Wichtigste, dass sich Thor 4 anders anfühlt als die andern Filme. Ja, es trifft nicht den Geschmack von jedem Fan, aber warum muss das eigentlich jeder Film tun. Warum experimentiert man nicht mit Genres und warum macht man nicht etwas außerhalb des MCU. Nicht jeder Film soll so albern sein wie Thor 4, aber man sollte experimentieren und dem Regisseur mehr Freiheit und eigenen Stil erlauben.

Thor selbst hat auch seine Probleme mit dem 4. Teil:

Chris Hemsworth schaudert es beim Gedanken an den 4. Thor-Film: „Es wurde einfach zu albern“

Was wünsche ich mir von den Marvel-Filmen? Ich persönlich glaube, Kreativität außerhalb des MCUs würde Marvel und Disney guttun. Gebt mir einen richtigen Horrorfilm, ein Drama oder einen spannenden Thriller. Koppelt man solche Filme von ihren Universen ab, dann hat man großen kreativen Spielraum. So funktioniert es auch zum Teil in Guardians 3 und Thor 4 für mich.

The Batman zeigte 2022, dass man auch abseits vom klassischen Superheldenfeeling erfolgreich sein kann. Die Serie The Boys ist erfolgreich und dabei blutig und ab 18. Nicht jeder Film muss auf FSK12 gemünzt werden, und eine größere Experimentierfreude der Marvel Studios würde mich auch wieder fröhlich im Kino sitzen lassen.

Wie sieht der Ausblick auf die Zukunft aus? Durch den aktuellen Autorenstreik in den USA wird sich Marvels Zeitplan ein wenig verschieben. Ob The Marvels meinen Wunsch erfüllt, bezweifle ich. In der neuen Version von Blade gibt es Potenzial, mal was anderes zu machen und auch Deadpool 3 könnte der Ausstieg aus der FSK12-Hölle sein und endlich mal ein brutaleres MCU einläuten.

Und auch auf Marvel Zombies schaue ich gespannt und hoffe, dass es wenigstens ein bisschen Horror ins MCU bringt. Aber wie bei allem müssen wir warten, bis die Projekte erscheinen. Was sagt ihr zum aktuellen MCU? Seid ihr enttäuscht wie ich oder noch aktiv dabei? Schreibt es in die Kommentare.

