Mit dem neuen Trailer zeigt Marvel, dass sie kapiert haben, was Loki gut macht

Wann startet die 2. Staffel von Loki? Am 6. Oktober 2023 startet die 2. Staffel von Loki auf Disney Plus.

An sie kam die Beziehung zwischen Sylvie und Loki nie heran, die dann eher in der zweiten Hälfte der Staffel in den Vordergrund rückte.

In der ersten Staffel von Loki stand vor allem in den ersten Episoden die Beziehung und Zusammenarbeit des nordischen Gottes und dem Zeitagenten Mobius M. Mobius, gespielt von Owen Wilson, im Vordergrund.

