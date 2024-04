Rambo basierte auf der Geschichte eines echten Soldaten, der im 2. Weltkrieg kämpfte

Was hat das mit Rambo zu tun? Zurück in den USA hatte Murphy, genauso wie Rambo im Film, mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen. Er litt an Schlaflosigkeit, Depressionen und hatte stets eine Waffe neben seinem Kopfkissen. Gegen Albträume nahm er Medikamente, und Freunde beschrieben ihn als launisch und gewaltbereit.

Genauer gesagt von Audie Murphy. Er war im 2. Weltkrieg auf amerikanischer Seite aktiv und kämpfte unter anderem in Sizilien und Frankreich. Eigentlich hätte er gar nicht in den Krieg ziehen dürfen, weil er zu jung dafür war. Dank gefälschter Dokumente funktionierte das dann aber trotzdem.

Rambo 2 und 3, sowie die nachfolgenden Filme haben das Bild des patriotischen Macho-Kämpfers geprägt. Dabei begann John Rambos (Sylvester Stallone) Geschichte ganz anders. Wer den ersten Film gesehen hat, weiß: Der Ex-Soldat war nicht immer so cool und abgebrüht wie in späteren Ablegern der Reihe.

Was hat es mit Rambo auf sich? Die meisten von euch dürften beim Namen „Rambo“ vermutlich an krachende Action, viele Explosionen und unzählige besiegte Feinde denken.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to