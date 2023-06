Diablo 4: Gold farmen, so geht’s schnell und leicht

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Wenn ihr generell wenig Zeit zum Spielen habt, solltet ihr euch einfach bestimmte Zeiten vornehmen, an denen ihr entweder gezielt Gold oder Materialien farmt. So müsst ihr nicht ständig nachdenken, sondern könnt direkt zum Händler oder zum Schmied, euer Inventar leeren und weitermachen.

So bekommt ihr am schnellsten Gold: Prinzipiell bekommt ihr Gold aus so gut wie allen Quellen im Spiel. Am effizientesten geht das gerade durch das Farmen von Gold von Monstern direkt, als auch durch den Verkauf von Ausrüstung.

Gold ist eine knappe Ressource in Diablo 4 , die ihr für alles Mögliche braucht. MeinMMO verrät, wo ihr aktuell am besten Gold farmen und wie ihr euer Gold sparen könnt.

