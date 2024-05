Blizzard löst mit Season 4 ein nerviges Problem, Spieler sagen: „Das ändert Diablo 4 komplett“

Mit Season 4 kamen zahlreiche Änderungen in Diablo 4. Eine der wichtigsten betrifft die Aspekte und den Kodex der Macht. Spieler sind begeistert davon und freuen sich über leere Fächer in ihren Truhen.

Seit dem 14. Mai ist Season 4 in Diablo 4 live und begeistert viele Spielerinnen und Spieler mit den neuen Features. Das gesamte Loot-System wurde überarbeitet, Item-Drops sind übersichtlicher und lohnender. Eine der wichtigsten Änderungen bezieht sich auf die Aspekte auf Items.

Zuvor sammelten Spieler Aspekte und Items mit passenden Aspekten in ihren Truhen:

die Aspekte an sich, falls sie sie in andere Items einsetzen wollen

Items mit guten Aspekten, falls sie sie mal extrahieren wollen, um sie dann in andere Items einzusetzen

Das sorgte für verstopfte und unübersichtliche Truhen-Plätze. Mit Season 4 hat sich das geändert.

Was haben die Entwickler geändert? Die größte und wichtigste Änderung findet am Loot-System statt: Es gibt nun weniger, dafür bessere Affixe und ihr passt Items per Crafting an. Statt Affixe extrahieren zu müssen, verwertet ihr Legendarys und die Aspekte ziehen automatisch in den Kodex der Macht. Dabei wird immer die beste bisher zerlegte Variante gespeichert, statt nur den niedrigen Grundwert zu nutzen.

Das begeistert die Spieler von Diablo 4, denn schon seit dem Release von Diablo 4 klagen sie über Platzmangel. Zwischendurch haben die Entwickler Items überarbeitet, um mehr Platz zu ermöglichen, in etwa dadurch, dass Edelsteine als Fragmente fallen, die nicht im Inventar auftauchen.

In dem Video erfahrt ihr mehr zu dem neuen Item-System in Diablo 4:

Die Überarbeitung sei ein absoluter „Gamechanger“

Wie reagiert die Community? Dass die Aspekte beim Zerlegen der Items jetzt direkt in den Kodex der Macht wandern, erfreut die Spieler. Auf Reddit schreibt der Nutzer „angry_dingo“ am 15. Mai, sich nicht mehr um Aspekte kümmern zu müssen, verringere 80 % der Probleme.

In seinem Beitrag schreibt er:

Das Sammeln von Aspekten war eine Qual und vernichtete Truhen-Platz. Die Verwaltung der Aspekte war eines der schlimmsten Dinge in Diablo, und selbst mit der sehr rudimentären Suchfunktion dauerte es viel zu lange. Die Spieler dann zu zwingen, die Aspekte, die sie benutzen wollten, mit sich herumzutragen, war die Spitze der […] riesigen, zeitraubenden Mechanik. Sich nicht mehr damit herumschlagen zu müssen, sondern einfach aus einer Liste verfügbarer Aspekte wählen zu können, ist die absolut beste Neuerung in Diablo. Das ist absolut gamechanging. Bravo!

Er ergänzt, dass er mit Level 40 lediglich drei Items in seiner Truhe habe. Und auch die anderen Nutzerinnen und Nutzer stimmen ihm zu. Nachfolgend fassen wir ein paar Kommentare aus dem Thread zusammen:

EnderCN schreibt auf Reddit: „Dass man seltene Items nicht mehr aufheben und durchsehen muss, ist meiner Meinung nach genauso wichtig wie die Änderung am Kodex.“

Worth_Performer7357 schreibt auf Reddit: „Das stimmt. […] das Item-/Aspektmanagement war immer der Knackpunkt, der mich nach ein oder zwei Wochen hartem Grinding jede Season aufgeben ließ.“

race-hearse merkt auf Reddit an: „Ich bin eher bereit, andere Klassen zu spielen, seit dem die Inventarverwaltung entspannter läuft.“

Particular-Act-8911 stellt auf Reddit fest: „Ich wusste, dass es schlimm war… aber jetzt, wo es weg ist, wird mir klar, wie schlimm es war.“

Ein weiterer Nutzer merkt auf Reddit an, er genießt die Änderungen in Season 4 sehr. Dass man sich nicht mehr mit den Aspekten herumschlagen muss und „sich jeden einzelnen ansehen und abwägen muss, ob man ihn behalten will“, sei das Beste daran.

Er schreibt: „Wenn ich auf ‚Alles zerlegen‘ drücke und weiß, dass alle meine Aspekte genau dorthin gehen, wo ich sie haben will, ist das wahrscheinlich der größte Dopamin-Kick, den ich bisher bei diesem Spiel bekommen habe.“

Auch die Affixe wurden für Season 4 überarbeitet. Seltene Items besitzen nur noch zwei Affixe anstatt drei, während Legendarys drei Affixe haben. Somit könnt ihr „gelbe“ Items getrost liegen lassen, wenn ihr sie nicht ausrüsten wollt. So spart ihr Inventarplatz und müsst trotzdem nicht auf wichtige Mats verzichten: Das wichtigste Material in Diablo 4 bekommt ihr in Season 4 viel leichter.