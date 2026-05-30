Diablo 4 bringt in der nächsten Season völlig neuen Spielmodus, zwingt euch dazu, Solo zu spielen

Diablo 4 bekommt in der Season 14 einen neuen Spiemodus: „Solo-Self-Found“. Diesen Modus dürft ihr nur alleine spielen. Besondere Extra-Belohnungen gibt es für den Aufwand jedoch nicht.

Blizzard hat im Rahmen der Patch-Hinweise für den öffentlichen Testrealm der 14. Saison den „Solo-Self-Found“-Modus (oder SSF) von Diablo 4 vorgestellt (news.blizzard.com).

Das ist ein völlig neuer Spielmodus, der mit starken Einschränkungen kommt und ausschließlich Solo spielbar ist.

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Neuer Modus setzt auf Solo-Erfahrung, aber ohne besondere Belohnungen

Was ist das für ein Modus? Der „Solo-Self-Found“-Modus zwingt die Spieler dazu, solo zu spielen, und deaktiviert die Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen, um schwierigere Herausforderungen zu meistern.

Eine weitere Einschränkung: Ihr dürft nur die Ausrüstung verwenden, die ihr selbst im Spiel finden könnt. Handel mit anderen Spielern ist nicht zugelassen.

Zudem haben SSF-Charaktere keinen Zugang zur kostenlosen Testversion des Spiels, zum Couch-Koop auf Konsolen oder zur „Dark Citadel“-Aktivität, die sich nur im Mehrspieler nutzen lässt. Euer Charakter ist außerdem an diesen Modus gebunden. Sobald die Saison endet, werden sie zu normalen Charakteren zurückgesetzt, die ihr auch im normalen Spiel wieder verwenden dürft mit Zugriff auf Handel.

Was bringt mir das alles? Bisher gibt es keine speziellen Vorteile für Spieler, die sich einen SSF-Charakter erstellen. Es gibt weder erhöhte Drop-Raten noch spezielle Gegenstände oder besondere Bosse. Der Reiz liegt in der besonderen Herausforderung an sich.

Daher könnt ihr den Modus auch völlig ignorieren, wenn ihr lieber mit anderen Leuten zusammenspielt, da ihr keine besonderen Spielinhalte verpassen solltet.

Mit Season 14 werden in Diablo 4 Änderungen an den Mythics vorgenommen, die in der Community gar nicht gut ankommen. Dafür wird allerdings an anderer Stelle ein Problem gelöst, das die Spieler nervt: Diablo 4 macht die besten Items im Spiel viel schlechter, löst dafür ein anderes großes Problem