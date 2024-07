Diablo 4: Alle Uber Uniques in Season 4 in der Übersicht

Uber Uniques sind besonders mächtige Items in Diablo 4, die enormen Einfluss auf die Builds der fünf Klassen haben können. Welche Uber Uniques es gibt und was für Effekte sie haben, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was sind Uber Uniques? In Diablo 4 gibt es für alle Klassen mächtige, seltene Items, die viele Builds noch stärker, oder erst recht stark machen. Es handelt sich um Uber Uniques, die ihr bei bestimmten Bossen als Drop bekommt. Ubers sind noch seltener als „normale“ Uniques.

Folgende Merkmale haben Uber Uniques:

Uber Uniques unterscheiden sich auch optisch von anderen Items: Sie haben eine dunkelgoldene Farbe.

Es gibt Uber Uniques, die jede Klasse benutzten kann, aber auch klassenspezifische. Uber Uniques haben spezielle Fähigkeiten, die ganze Endgame-Builds definieren oder verstärken können.

Ihre Affixe und Aspekte sind immer fest, ihr könnt sie nicht verändern. Mit dem Crafting-System „Vollendung“ könnt ihr sie aber verbessern.

Uber Uniques haben ein spezifisches Aussehen. Zerlegt ihr sie, erhaltet ihr in manchen Fällen eine Transmogrifikation und könnt andere Items so „aussehen lassen.“

Ihr könnt Uber Uniques nicht handeln oder verschenken.

Alle Uber Uniques im Überblick

Nachfolgend listen wir alle Uber Uniques auf, die es aktuell in Diablo 4 gibt. Dazu schreiben wir, welche Klasse das jeweilige Item ausrüsten kann und welche Effekte es hat. Mit neuen Seasons und der Erweiterung „Vessel of Hatred“ werden sicherlich neue Ubers ins Spiel kommen. Diese ergänzen wir dann in der Liste.

Uber Uniques für alle Klassen

Geschmolzenes Herz von Selig (Amulett) – alle Klassen

Widerstand gegen alle Schadensarten

Alle Werte

Bewegungsgeschwindigkeit

Schaden im gesunden Zustand

Ressourcenerzeugung

Aspekt: Euer Ressourcenmaximum ist um 60 erhöht. Wenn Ihr Schaden erleidet, werden für alle 1 %, die Ihr an maximalem Leben verloren hättet, 75 % als je 2 Ressourcenpunkte entzogen.

Andariels Antlitz (Kopfschutz) – alle Klassen

Alle Werte

Angriffsgeschwindigkeit

Lebensdiebstahl

Widerstand gegen Gift

Aspekt: Glückstreffer: Es besteht eine Chance von bis zu 20 %, eine Giftnova auszulösen, die Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 5 Sek. 4.500 Giftschaden zufügt.

Harlekinskrone (Kopfschutz) – alle Klassen

maximales Leben

Abklingzeitreduktion

Ressourcenerzeugung

Alle Werte

Aspekt: Ihr erhaltet 20 % Schadensreduktion. Ihr erhaltet zusätzlich +4 Ränge für alle Fertigkeiten.

Ring des Sternenlosen Himmel (Ring) – alle Klassen

Widerstand gegen alle Schadensarten

Widerstand gegen alle Schadensarten

Glückstrefferchance

kritische Trefferchance

kritischer Trefferschaden

Schaden des Typs Kern

Aspekt: Eure Primärressource auszugeben, verringert die Ressourcenkosten Eurer Fertigkeiten und erhöht Euren Schaden für 3 Sekunden um 10 %[x] bis zu 50 %[x].

Tyraels Macht (Brustschutz) – alle Klassen

Widerstand gegen alle Schadensarten

max. Widerstand gegen alle Schadensarten

Alle Werte

Schadensreduktion

Aspekt: Während Ihr über volles Leben verfügt, wird ein göttliches Sperrfeuer entfesselt, das 195 Schaden verursacht.

Uber Uniques für bestimmte Klassen

Verhängnisbringer (1H-Schwert) – Barbaren, Jäger, Totenbeschwörer

kritischer Trefferschaden

Schaden des Typs Kern

Schaden

Glückstreffer: Chance von bis zu 5 %, +1.058 Leben zu heilen.

maximales Leben

Aspekt: Glückstreffer: Ihr habt eine Chance von bis zu 25 %, Gegnern in der Nähe 900 Schattenschaden zuzufügen und ihren verursachten Schaden 5 Sek. lang um 20 % zu verringern.

Der Großvater (2H-Schwert) – Barbaren, Totenbeschwörer

kritischer Trefferschaden

Schaden

maximales Leben

Alle Werte

Kein Haltbarkeitsverlust

Aspekt: Erhöht Euren kritischen Trefferschaden um 100 %[x]. Bei den anderen Eigenschaften dieser Waffe können höhere Werte ausgewürfelt werden.

Ahavarion Stab von Lycander (Stab) – Zauberer, Druiden

Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust­effekten leiden

kritische Trefferchance

Angriffsgeschwindigkeit

Schaden

Glückstreffer: Chance von bis zu +28,0 % auf Betäuben für 2 Sek.

Aspekt: Nach dem Töten eines Elitegegners erhaltet Ihr 20 Sek. lang einen zufälligen Schreineffekt. Kann nur einmal alle 30 Sek. auftreten.

Wo bekomme ich Uber Uniques? Seit Season 3 könnt ihr euch Uber Uniques selbst craften, wenn ihr genügend „Prächtige Funken“ habt. Ansonsten droppen die begehrten Uber Uniques bei den Bossen Duriel und Andariel. Mit einer geringen Chance bekommt ihr sie auch in anderen Endgame-Aktivitäten.

Abgesehen davon gibt es auch noch andere Uniques in Diablo 4, die ihr bei den Bossen farmen könnt. Sie haben eine höhere Drop-Chance und sind somit nicht so selten, wie die Uber Uniques. Welche Uniques es für die verschiedenen Klassen gibt und welche Effekte sie haben, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Alle Uniques in Season 4 in der Übersicht