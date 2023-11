Diablo 4: Duriel beschwören und besiegen – So geht’s

Habt ihr Duriel schon besiegt und wenn ja, mit welchem Build seid ihr in die Schlacht gezogen? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!

Was passiert mit meinen Materialien, wenn ich gestorben bin? Verschwendet sind sie trotzdem, doch solltet ihr im Kampf gegen ihn sterben, werdet ihr hinter einer Nebelwand spawnen. Diese könnt ihr immer wieder passieren, um erneut gegen Duriel anzutreten. Eure Materialien sind also dadurch nicht umsonst geopfert worden. Die Nebelwand verschwindet, sobald ihr Duriel erfolgreich besiegt habt.

Diablo 4: Experte geht die 2 härtesten Bosse auf Hardcore an, trägt nur miese Items – Besiegt einen, scheitert am anderen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Habt ihr alle Items beisammen, begebt ihr euch zum Dungeon „Klaffender Spalt“. Den Dungeon findet ihr südöstlich von Gea Kul am Ende der Map. Dort angekommen müsst ihr nur noch an den Altar der Beschwörung herantreten und die Items einlösen. Danach folgt der Bosskampf.

In Diablo 4 könnt ihr mit den richtigen Materialien einige der härtesten Bosse im Spiel beschwören, um an schicken Loot heranzukommen. Der schwerste von allen ist das Echo von Duriel. Wir zeigen euch wie ihr ihn beschwören und dann besiegen könnt und was ihr beachten solltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to