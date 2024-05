Pokémon GO: Nutzt den Forschungstag Flugformation, wenn ihr gerne Shinys sammelt

Morgen startet in Pokémon GO ein weiterer Feldforschungstag. Wann er läuft und was euch hier erwartet, haben wir uns für euch angeguckt.

Wann läuft der Forschungstag? Das Event findet am Samstag, dem 11. Mai 2024, statt. Es beginnt um 14:00 Uhr und wird bis 17:00 Uhr laufen.

Was ist das für ein Event? Bei einem Forschungstag handelt es sich um ein Event, bei dem die Feldforschungen im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu den Rampenlicht-Stunden finden Forschungstage unregelmäßig statt.

Feldforschungen erhaltet ihr, wenn ihr PokéStops dreht. Diesmal liegt der Fokus dabei auf Pokémon vom Typ Flug. Während des Events erhaltet ihr Feldforschungen, bei denen ihr als Belohnung auf die folgenden Pokémon treffen könnt:

Habitak*

Dodu*

Hoothoot*

Schwalbini*

Geronimatz*

* Die Chance, bei diesen Pokémon aus Feldforschungen auf ein Shiny-Exemplar zu treffen, ist in dem Event erhöht. Habt ihr es auf diese Shinys abgesehen, solltet ihr das Event also nutzen und so viele Feldforschungen wie möglich absolvieren.

Weitere Inhalte des Forschungstags

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Neben den Pokémon aus Feldforschungen, gibt es im Event auch noch wilde Pokémon, denen ihr begegnen könnt. Hierbei handelt es sich um die Folgenden:

Taubsi*

Kramurx*

Wingull*

Staralili*

Dusselgurr*

Dartiri*

Die mit einem * markierten Pokémon können auch als Shiny auftauchen, jedoch ist die Chance auf ein Shiny-Exemplar hier nicht zusätzlich erhöht, wie es bei den Pokémon aus Feldforschungen der Fall ist.

Kostenpflichtige befristete Forschung: Am Forschungstag habt ihr auch wieder die Möglichkeit, für 1 $ (also ungefähr 1 €) eine kostenpflichtige befristete Forschung zu erwerben. Enthalten sind hier weitere Feldforschungen, bei denen ihr zusätzliche Begegnungen mit einem Event-Pokémon eurer Wahl erhaltet. Ihr könnt hierfür aus den folgenden Pokémon eines wählen:

Habitak*

Dodu*

Hoothoot*

Schwalbini*

Geronimatz*

* Bei diesen Begegnungen ist die Shiny-Chance ebenso erhöht, wie es bei den regulären Feldforschungen der Fall ist.

Um die Aufgaben der befristeten Forschung zu absolvieren und die Belohnungen zu erhalten, habt ihr Zeit, bis das Event am 11. Mai 2024 um 17:00 Uhr endet. Danach können die Belohnungen nicht mehr abgeholt werden.

Was sagt ihr zu diesem Event? Werdet ihr daran teilnehmen und auf Shiny-Jagd gehen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Events im Mai 2024 in Pokémon GO anstehen, haben wir hierzu eine Übersicht für euch.