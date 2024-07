Pokémon GO bringt euch ab morgen mächtige Stahl-Pokémon: Achtet auf diese 6

In Pokémon GO startet der zweite Teil des Hyperbonus. Wir zeigen euch alle Highlights.

Wann läuft der Hyperbonus? Los geht es am 25. Juli um 10:00 Uhr morgens. Schluss ist dann Dienstag, den 30. Juli, um 20:00 Uhr.

Was ist das für ein Event? Der Hyperbonus, Teil 2, steht unter dem Motto „Stärke des Stahls“. Dementsprechend dreht sich alles um Stahl-Pokémon. Doch es gibt noch ein paar weitere Boni.

Was sind die Boni? Das große Highlight dürfte für viele der dreifache Fang-Sternenstaub sein. Das lohnt sich richtig, denn Sternenstaub braucht man schlichtweg immer, zum Leveln beispielsweise, oder wenn man seinen Pokémon neue Attacken beibringen möchte.

Zudem erhaltet ihr zusätzliche Fang-XL-Bonbons sowie eine höhere Chance auf die XL-Bonbons, bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen. Die XL-Bonbon-Boni gelten nur für Trainer ab Level 31. Zusätzliche, normale Bonbons gibt es bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen auch.

Außerdem erfolgt das Shiny-Debüt von Togedamaru. Doch auch abseits davon gibt es einige spannende Monster. Wir zeigen euch die Highlights.

6 Pokémon, die ihr beim Hyperbonus fangen solltet

Hier zeigen wir euch einige der interessantesten Monster, die sich für euch lohnen können. Gerade jetzt, wo es bessere Chancen auf XL-Bonbons gibt, solltet ihr hier versuchen, gute Exemplare zu finden.

Tanhel

Tanhel: Tanhel entwickelt sich am Ende zu Metagross – einem der besten Pokémon, die ihr in Pokémon GO überhaupt haben könnt. Es zählt zu den Top-Stahl-Angreifern und hat auch in der Kampfliga seinen Platz. Ihr findet es in der Wildnis und als Feldforschungsbelohnung.

Panzaeron

Panzaeron: Ein sehr starkes Pokémon in der Superliga, aber auch in der Hyperliga. Ihr trefft es mit Glück in der Wildnis, oder in Raid-Kämpfen der Stufe 1.

Alola Sandan

Alola-Sandan: Das könnt ihr zu Alola-Sandamer weiterentwickeln. Das ist ein gutes Pokémon für die Superliga. Alola-Sandan versteckt sich im Event in der Wildnis.

Galar-Flunschlik: Ein Top-Pokémon für die Superliga. Das trefft ihr ebenfalls in der Wildnis.

Onix

Onix: Entwickelt sich weiter zu Stahlos, das in der Superliga und Hyperliga gute Chancen auf Siege hat. In Raids der Stufe 3 findet ihr auch direkt Stahlos, während der Hyperbonus läuft. In Feldforschungen könnt ihr außerdem Mega-Energie für Stahlos bekommen.

Togedemaru

Togedamaru: Es ist nicht sonderlich stark, doch da Togedamaru erstmals als Shiny fangbar ist, solltet ihr versuchen, euch das neue schillernde Monster zu schnappen. Ihr findet es in der Wildnis, in Stufe-1-Raids und in Feldforschungen.

Darüber hinaus tauchen jede Menge weitere Stahl-Pokémon auf. Insgesamt habt ihr hier also eine gute Chance, starke Monster und jede Menge Sternenstaub einzukassieren, während der Hyperbonus läuft. Übrigens: Am Sonntag erfolgt noch der dritte Teil des Hyperbonus: Da startet der Raid-Tag mit Mega-Lucario.