Kommt irgendwann Pokémon GO 2? Einer der Chefs findet klare Worte zur Zukunft des Mobile-Hits

Pokémon GO ist seit fast zehn Jahren auf vielen Smartphones zuhause und sehr erfolgreich. Wie steht es da eigentlich um einen zweiten Teil?

Pokémon GO erschien im Jahr 2016 und hat seitdem einen langen Weg zurückgelegt. Fast zehn Jahre Spielgeschichte – andere Spiele hauen in so einem Zeitraum gern mal das ein oder andere Sequel raus.

Bei Pokémon GO war das aber bislang nie Thema, und wird es wohl auch nicht sein, wie ein aktuelles Interview mit Ed Wu, dem President of Games bei Scopely und früheren SVP von Pokémon GO, zeigt.

Ich denke, eine Fortsetzung innerhalb eines Franchises zu machen, ist ziemlich deutlich nicht der richtige Weg , sagte Ed Wu im Interview mit GamesIndustry.biz.

Für Wu ist es entscheidend, dass die Niantic-Spiele (die mittlerweile Teil von Scopely geworden sind) eine große Community aufgebaut haben, da sie so ziemlich überall ein Teil des Lebens ihrer Spieler sein können: Eine Fortsetzung zu entwickeln, die die Community spaltet, ergibt nicht wirklich Sinn. Wenn wir etwas Neues auf die Beine stellen, muss es wirklich aus einem anderen Blickwinkel kommen, aber dennoch mit dem Gedanken, die Menschen dazu zu inspirieren, die Welt gemeinsam zu erkunden.

Mit Pokémon GO 2 brauchen wir also wohl nicht rechnen.

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Wie geht es weiter?

Die Übernahme durch Scopely war ein Thema, das viele Spieler umtrieb. Auch intern war es sicherlich eine große Umstellung, die Wu aber als positiv bewertet. Sich Scopely anzuschließen habe frischen Wind gebracht und die Möglchkeit, den eigenen Horizont zu erweitern, nachdem man den Kaufprozess nun durchlaufen habe.

Wir haben immer nur in die nächste Woche, das nächste Quartal geblickt. Diese neue Perspektive ermöglicht es uns, viel weiter in die Zukunft zu schauen – mehr als fünf Jahre, sogar ein Jahrzehnt und mehr – und zu überlegen, was wir werden möchten und was wir weiterhin tun möchten.

Weiterhin, das verdeutlicht Wu, ist es die große Aufgabe, Menschen mit der Technologie dazu zu inspireren, die Welt zu erkunden. Das sei auch geschäftlich eine große Chance: Es gibt so viele Märkte, die weltweit wachsen und sich entwickeln, und neue Generationen von Menschen entdecken unsere Spiele. Ein Ziel soll sein, das Publikum weiter zu vergrößern. Zudem denke man darüber nach, so Wu, welche Erfahrungen man als nächstes erschaffen kann.

In Sachen Pokémon GO können ist demzufolge wohl davon auszugehen, dass das Spiel weiter wachsen wird. 2026 ist ein besonderes Jahr für das Spiel, was sich auch durch das diesjährige GO Fest ausdrückt. Dieses Mal wird das Event weltweit kostenlos spielbar sein. Das bedeutet eine Menge Boni für alle und könnte möglicherweise auch abgesprungene Spieler wieder reinschauen lassen. Dass dies ein Ziel des Events sein könnte, verdeutlicht auch das massive Auftreten legendärer Pokémon beim Event. Die Liste der über 60 legendären Monster zum GO Fest findet ihr hier.