Spieler sorgen sich um Pokémon GO – Was bedeutet der Kauf durch Scopely für das Spiel?

Pokémon GO bekommt einen neuen Besitzer: Scopely übernimmt die Games-Abteilung von Niantic. Einigen Trainern bereitet das Sorge. Was bedeutet der Kauf für das Spiel? Und was sagen Scopely und Niantic dazu? MeinMMO gibt euch einen Überblick.

Was ist bei Pokémon GO los? Der Entwickler und Publisher Scopely hat die Games-Abteilung von Niantic für 3,5 Millarden US-Dollar gekauft. Der Deal beinhaltet:

Pokémon GO

Das Pikmin-Mobile-Game Pikmin Bloom

Das Spiel Monster Hunter Now

Die Teams hinter diesen Spielen

Außerdem die Apps Wayfarer und Campfire

Wer ist Scopely? Scopely ist ein amerikanischer Mobile-Game-Hersteller, der seinen Sitz in Kalifornien hat. 2023 wurde Scopely von der Saudi-Arabischen Gruppe „Savvy Games Group“ übernommen. Scopely entwickelt und betreut Spiele wie Monopoly GO, Scrabble GO, Marvel Strike Force, Stumble Guys und weitere Games.

Der Besitzer-Wechsel stellt einen wichtigen Punkt in der Entwicklung von Pokémon GO dar, das in diesem Jahr seinen neunten Geburtstag feiert. Doch obwohl Scopely und Niantic beteuern, dass erst einmal alles beim Alten bleiben soll, fragen sich die Fans: Was bedeutet das für das Spiel? Einige Trainer teilen online ihre Sorgen mit.

Trainer fürchten große Veränderungen in Pokémon GO

Schon als der Deal sich vor einigen Wochen erstmals anbahnte, kamen erste kritische Stimmen hinsichtlich des Verkaufs von Pokémon GO auf. Auch jetzt dreht sich in der Community von Pokémon GO viel um den Deal, etwa in Threads wie im Subreddit TheSilphRoad oder im Subreddit zu Pokémon GO.

Die Stimmen dort lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Einige Trainer fürchten, dass sich das Geschäftsmodell von Pokémon GO stärker in Richtung Mikrotranskationen bewegen könnte. Zudem fürchten einige, dass das Thema Werbung deutlich prominenter in Pokémon GO wird – oder dass man eben zahlen muss, um sie loszuwerden.

Einige Spieler führen Beispiele wie Monopoly GO an, das bisher wohl bekannteste Spiel von Scopely. Der Titel ist extrem erfolgreich, steht jedoch wegen der ausgeprägten Monetarisierung in der Kritik.

Ein weiterer Punkt sind die erhobenen Daten durch Pokémon GO, die auf Bewegung der Spieler basieren. Auch hier besteht Unsicherheit darüber, was nun mit diesen Daten passiert.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein paar Stimmen, die zumindest gespannt darauf sind, was das Spiel anders machen könnte. Sie führen etwa an, dass Mikrotransaktionen in Pokémon GO in letzter Zeit sowieso schon zugenommen haben.

Klar ist: Wie genau es mit Pokémon GO weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen. Allerdings haben sowohl Scopely als auch Niantic zumindest generelle Statements zur weiteren Entwicklung des Spiels veröffentlicht.

Was sagen Scopely und Niantic zur weiteren Entwicklung von Pokémon GO?

Was sagt Niantic? Ed Wu, der Chef von Pokémon GO bei Niantic, hat sich in einem Statement zu dem Deal an die Community gewendet. Wu erklärt dort, dass man gute Gespräche mit Scopely geführt habe und den Eindruck hat, dass Scopely die Vision, die Niantic für das Spiel hat, mittragen wird.

Wu hebt hervor, dass das Team hinter Pokémon GO bestehen bleibt und weiterhin an dem Spiel arbeitet. Er erklärt: „Scopely ermächtigt ihre Spielteams als autonome Gruppen, die Roadmaps zu verfolgen, die sie inspirieren und von denen jedes Team glaubt, dass sie das Beste für das Spielerlebnis sind. Dieser Ansatz ist für uns bei Niantic Games äußerst attraktiv. Ich habe mit einer Reihe von Game Leaders bei Scopely gesprochen, die mir großes Vertrauen in die Art und Weise gegeben haben, wie das Unternehmen es jedem Spiel ermöglicht, sich unabhängig zu entwickeln und kreativ zu entfalten“ (via pokemongolive.com).

Zudem erklärt Ed Wu, dass die Pokémon Company weiterhin als Partner fungiert, so wie auch in den letzten Jahren. Die Pokémon Company gilt generell als sehr detailorientiert, was den Umgang mit Pokémon, deren Darstellung und entsprechenden Spielen angeht.

Wu betont am Ende aber auch: „Ich werde nicht sagen, dass Pokémon GO gleich bleiben wird, denn es war schon immer ein Work-in-Progress. Aber die Art und Weise, wie wir es erstellen und weiterentwickeln, wird unverändert bleiben, und ich hoffe, dass wir das Erlebnis für euch alle noch besser machen können.“

Was sagt Scopely? Scopely schlägt in seinem Statement in eine ähnliche Kerbe. Dort wird betont, dass man die Niantic-Spiele und ihre Art, Communitys aufzubauen, schon lange bewundert. Das will man fördern.

Scopely sieht sich laut Statement in der Aufgabe, Niantic zu unterstützen, indem sie „den Raum, die Ressourcen und die Freiheit bieten, um das, was diese Spiele für euch bedeutsam macht, weiterzuentwickeln und zu verbessern“, so das Statement (via scopely.com).

Zudem beteuert Scopely: „Wir wissen, dass Veränderungen zu Unsicherheiten führen können. Aber in diesem Fall ist es am wichtigsten zu wissen, dass die Spiele, die ihr so sehr genießt, die Erfahrungen bleiben werden, die ihr kennt und liebt. Unser wichtigstes Engagement wird immer euch gelten – der Community – und die talentierten Spielemacher werden dabei unterstützt, diese Spieluniversen so gut wie möglich zu gestalten.“

Was bedeutet das für Pokémon GO? Die Statements seitens Scopely und Niantic gehen beide in die Richtung „für euch ändert sich nichts, alles wird besser“. Dass die Teams nach aktuellem Stand bestehen bleiben, spricht erstmal dafür, dass es zumindest ähnlich weitergehen wird. Gleichzeitig hat Scopely eben auch 3,5 Milliarden Dollar investiert, was sich sicherlich auf lange Sicht rechnen soll.

Klar ist: Momentan bleibt nur abzuwarten, wie sich das Spiel konkret weiterentwickelt. Konkrete Sorgen der Spielerinnen und Spieler wurden in den ersten Statements nicht angesprochen. MeinMMO hat eine entsprechende Anfrage an Scopely gestellt. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald weitere Informationen vorliegen. Ganz unmittelbar geht es in Pokémon GO nun erstmal der aktuellen Season und den anstehenden Events weiter. Was im Spiel ansteht, zeigt euch die Übersicht der Events im März 2025.