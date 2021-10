Neues Pikmin-Spiel von Niantic erinnert an Pokémon GO und wird doch ganz anders

Niantic und Nintendo schafften in Zusammenarbeit ein neues Mobile-Game: Pikmin Bloom. Dieses Spiel erinnert zwar an Pokémon GO, wird jedoch ganz anders. MeinMMO fasst für euch zusammen, was euch in Pikmin Bloom alles erwartet.

Beginnend ab heute, dem 27. Oktober 2021, wird Pikmin Bloom für Android und iOS weltweit ausgerollt. Australien und Singapur sind dabei die Ersten, die das neue Spiel erhalten. Deutschland soll das Mobile-Game auch bald erhalten. Ihr könnt es dann kostenlos über Google Play oder den App Store herunterladen.

Wie funktioniert Pikmin Bloom? In Pikmin Bloom werdet ihr, genau wie bei Pokémon GO, nach draußen geschickt, um einen ausgiebigen, spannenden Spaziergang zu tätigen. Ihr müsst dabei jedoch keine Kreaturen fangen, sondern sie begleiten euch.

Pikmin nennen die Kreaturen sich und sind kleine, pflanzenähnliche Wesen, die euch auf dem Spaziergang begleiten. Je mehr Schritte ihr tätigt, desto mehr Pikmin wuseln um euch herum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zu Pikmin Bloom

Lasst die Welt um euch herum erblühen

Das könnt ihr im Spiel machen: Während ihr spazieren geht, werdet ihr in Pikmin Bloom auf Pikmin-Keime treffen. Sie liegen auf dem Weg herum und warten darauf von euch eingesammelt zu werden. Sind die Keime einmal gewachsen, könnt ihr eure Pikmin pflücken. Sie begleiten euch daraufhin auf eurem Abenteuer.

Füttert ihr eure kleinen Freunde mit Nektar, die ihr aus verschiedenen Früchten erhaltet, blühen wunderschöne Blumen auf ihren Köpfen. Die Blütenblätter dieser Blumen könnt ihr sammeln und beim Gehen anpflanzen.

Wenn ihr euch dann im Spiel bewegt und eure süßen Begleiter dabei habt, erblüht die Map um euch herum. Je mehr Pikmin euch umzingeln, desto mehr Blumen werden erscheinen. Zusammen mit anderen Spielern von Pikmin Bloom, könnt ihr so die gesamte Umgebung erblühen lassen.

Die Pikmin haben unterschiedliche Seltenheitsgrade, Formen und Farben.

Lasst die Welt um euch herum erblühen!

Pflanze Pikmin an, um sie danach zu pflücken. Pikmin hören auch auf euch: Trällert ihr mit einer Pfeife, kommen sie angerannt und schleppen Items für euch.

Weiterhin könnt ihr jederzeit Fotos mit euren kleinen Pikmin-Freunden machen. So könnt ihr besondere Orte und Reisen festhalten. Außerdem lassen sich am Ende eures Spaziergangs, die Gesamtzahl der Schritte abrufen, ihr könnt Bilder mit Notizen in eurem Tagebuch ergänzen und euren gelaufenen Weg anzeigen lassen.

Es gibt Community Days in Pikmin Bloom: Pikmin Bloom verspricht außerdem Community Days, wie ihr sie vielleicht von Pokémon GO kennt. Der soll einmal im Monat stattfinden und ihr könnt währenddessen mit anderen Spielern interagieren, spielen und zusammen anpflanzen.

Das Ziel des Spiels soll vor allem sein, euren Gang aus dem Haus aufregender zu gestalten. Wer bisher keine Verbindung zu Pokémon GO gefunden hat, findet vielleicht Gefallen an den kleinen bunten Pikmin, die den Weg um euch herum bunter gestalten und sich wie Pflänzchen aufziehen lassen.

Wie ist euer Eindruck von Pikmin Bloom? Riskiert ihr einen Blick ins Spiel oder ist sowas nichts für euch? Schreibt es uns gern in die Kommentare.