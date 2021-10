Back 4 Blood bringt Solo-Kampagne mit Fortschritt und neue Karten

Woher stammt die Info? Es gibt ein öffentliches Trello-Board der Entwickler von Back 4 Blood. Dort ist aufgelistet, welche größeren Probleme es gerade gibt, was untersucht wird und welche Wünsche man künftig noch umsetzen will. Einigen Spielern ist aufgefallen, dass in den letzten Tagen der Punkt „Offline Campagne mit Progression“ hinzugefügt und aktualisiert wurde. Demnach sei die „Untersuchung abgeschlossen“ und man arbeite jetzt an der „Implementierung der Offline-Kampagne einschließlich der Progression“.

Insert

You are going to send email to