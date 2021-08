Back 4 Blood ist der neuste Koop-Shooter von Turtle Rock Studios, die auch schon für das originale Left 4 Dead und Evolve verantwortlich waren. In einer Welt, in der ein Wurm den Großteil der Menschheit in willenlose Zombies verwandelt hat, ballert ihr euch als "Cleaner" durch zahlreiche Level, um Ressourcen für euer Lager zu sammeln und verbleibende Überlebende zu finden. Das geht am besten zu viert im Koop, aber im Zweifelsfall können Bots aushelfen. Kein Durchlauf einer Kampagne fühlt sich dabei wie der vorangegangene an, denn der "AI-Director" erschafft immer wieder neue Schwierigkeiten, damit sich das Gameplay lange frisch und abwechslungsreich anfühlt. Wer will, kann auch im PvP-Modus in die Rolle der Zombies schlüpfen.