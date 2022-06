Kostenloser Shooter The Cycle: Frontier ist ab heute auf Steam und Epic Games Store verfügbar. Der Trailer zeigt, warum das Spiel die deutsche Antwort auf Escape From Tarkov ist.

Wie geht es Back 4 Blood gerade? Das lässt sich wohl schwer beurteilen. Geht man lediglich nach den Spielerzahlen auf Steam, dann kann man wohl eher von „mäßig“ ausgehen. So lagen im Mai die durchschnittlichen gleichzeitigen Spieler auf der Plattform von Valve bei 3.268 (via Steamcharts.com ).

Community ist unzufrieden: So richtig glücklich mit dem Kick-Feature sind die Spieler noch nicht. Es sei zwar gut, endlich eine Handhabe gegen die offensichtlichsten Trolle zu haben, doch ermögliche das neue Kick-Feature noch immer viel zu viele toxische Spielweisen. So könnte man etwa das „Inaktiv sein“ ganz einfach umgehen, indem man einfach eine Taste gedrückt hält oder etwas auf diese Taste legt. Auch das „Friendly Fire“ lässt sich von toxischen Spielern missbrauchen, indem sie etwa dem Scharfschützen-Spieler gezielt vor die Flinte laufen.

Die Entwickler sind sich übrigens noch nicht sicher, ob sie das Feature auch im Spiel lassen wollen. Das ist nun ein erster „Test“ am laufenden Spiel und man will künftig noch Änderungen vornehmen, da man um die Gefahren einer Kick-Funktion weiß.

Warum gab es bisher kein Kick-Feature? Die Möglichkeit, Spieler aus einem Spiel zu kicken, wurde in der Vergangenheit bei anderen Spielen immer wieder ausgenutzt. Vor allem in Left 4 Dead oder auch dem Nachfolger Left 4 Dead 2 war die Kick-Funktion etwas, das zu Problemen führte. Oftmals wurden Spieler für einen einzigen Fehler ausgeschlossen oder, einfach um sie zu trollen, kurz vor dem Ende der Partie entfernt.

