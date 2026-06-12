Spieler fürchtet um seine Grafikkarte, doch eine Einstellung bewahrt ihn davor, eine neue GPU kaufen zu müssen

Eine kaputte Grafikkarte kann teuer werden. Ein Spieler fürchtete jetzt genau das, doch er hat großes Glück. Denn die Probleme lagen nicht an seiner Grafikkarte, sondern an einer falschen Einstellung.

Unser Titelbild ist ein Symbolbild.

Die Hardware-Preise sind derzeit sehr hoch. Und Grafikkarten sind ohnehin nicht sonderlich günstig, wenn man genügend Leistung haben möchte.

Ein Spieler befürchtete bereits, dass er sich eine neue Grafikkarte kaufen und viel Geld in neue Hardware investieren müsse. Er postete auf Reddit ein kurzes Video, welches Gameplay von Helldivers zeigt. In dem Video sieht man teilweise starke grafische Fehler im Spiel. Deswegen mutmaßte er das Schlimmste und meinte, seine Grafikkarte würde sterben.

Tatsächlich kam dann ein Spieler mit einem entscheidenden Tipp: Eine Grafikeinstellung sorgte wohl für Probleme und es lag am Ende nicht an der Grafikkarte. Glück für den Spieler, denn Grafikkarten können richtig teuer werden.

Video starten Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Autoplay

Grafikeinstellung in Helldivers 2 sorgt für grafische Probleme

Was hat das Problem gelöst? Tatsächlich lag es zum Glück des Spielers nicht an seiner verbauten Grafikkarte, sondern an dem neuen Grafik-Update von Helldivers 2. Hier sorgte wohl eine Einstellung, die „Dynamische Auflösungsskalierung“ dafür, dass starke grafische Probleme auftauchten. Er selbst erklärte, dass er dank eines Hinweises die Einstellung deaktivierte und er dann ohne Probleme spielen konnte. Er bedankte sich:

Ich bin natürlich super froh, dass es nicht an meiner GPU lag. Vielen Dank für all die Antworten und Ratschläge!

In der Regel ist es ohnehin die beste Entscheidung, erst einmal das Spiel zu wechseln und zu testen, ob andere Spiele ebenfalls von Problemen betroffen sind. Und eine weitere Empfehlung ist es, die Grafikkarten-Treiber zu aktualisieren, denn diese können ebenfalls für Schwierigkeiten sorgen. Insbesondere zu einem dicken Spiele-Release bringen Hersteller wie AMD oder Nvidia angepasste Treiber für den Release heraus.

Grundsätzlich gibt es entscheidende Hinweise, die euch warnen, dass eure Grafikkarte sterben könnte. Was ihr genau beachten solltet, lest ihr im Detail auf MeinMMO nach. Denn die meisten Anzeichen lassen sich ziemlich einfach überprüfen und bewahren euch vor voreiligen Schlüssen.