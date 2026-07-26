Ich besitze 9 Gaming-Handhelds und mein Favorit ist nicht das Steam Deck

Seitdem Valves Handheld 2022 veröffentlicht wurde, können nun auch viele Gamer unterwegs auf ihre Steam-Bibliothek zugreifen. MeinMMO-Tech-Autor Jan Hartmayer zockt seit über 20 Jahren auf portablen Konsolen und erklärt, warum das Steam Deck nicht seine erste Wahl ist.

Als leidenschaftlicher Gamer und Hardware-Enthusiast liebe ich es, auch unterwegs zocken zu können. Das hat schon im frühen Kindesalter mit einem Gameboy und Pokémon der ersten Generation angefangen. Dabei hat mich bereits früh fasziniert, wie kleine Geräte es schaffen, ganze Spielwelten mit Leistung zu versorgen.

Dadurch entstand schnell ein Drang, diese Geräte zu sammeln. Mittlerweile besitze ich 2 Steam Decks, mehrere alte Nintendo DS, 2 Gameboys, eine Switch 1 & 2 und meinen aktuellen Favoriten: das Lenovo Legion Go.

Das Handheld habe ich etwa ein Jahr nach dem Kauf meines ersten Steam Decks von meiner Partnerin geschenkt bekommen. Das Gerät hat mich dann schnell so sehr überrascht, dass ich mittlerweile mein Steck Deck nur noch als Reserve benutze. Aber warum?

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Lenovo macht’s größer als Steam und ist dabei noch stärker

Das Lenovo Legion Go war bereits früh einer der größeren Konkurrenten im Gaming-Handheld-Bereich. Das Gerät kommt mit einem dem Z1-Extreme-Chip, welcher etwa bis zu 20 Prozent mehr Gaming-Leistung als ein Steam Deck liefern kann (via YouTube).

Außerdem ist der Bildschirm im Vergleich zum Steam Deck nochmal ein Stück größer, was für mich ein immersiveres Gaming-Erlebnis bedeutet. Das zusätzliche Gewicht stört mich persönlich nicht, kann aber je nach Person einen Dealbreaker sein.

Ebenso ist das Gerät mit coolen Gimmicks wie einem Kickstand und einer vertikalen Maus in Form eines abnehmbaren Controllers ausgestattet. Denn ihr könnt den rechten Controller abnehmen, in einen kleinen Plastikhalter stecken und schwupps habt ihr eine Maus to go dabei. Genauso sind beide Seiten des Gamepads wie bei einer Switch abnehmbar/nutzbar.

Aber, obwohl diese Dinge das Gerät zu meinem Favoriten machen, gibt es noch einen großen Kritikpunkt, den ich ansprechen muss.

Ein großes Problem: Das Legion Go nutzt Windows!

Ein weiterer (zumindest scheinbarer) Pluspunkt am Legion Go: Es nutzt Windows statt Linux. Letzteres hörte sich im ersten Moment sehr cool an. Dann kann ich endlich auch inkompatible Linux-Games unterwegs genießen.

Doch die Freude hielt nur kurz an. Ich war die benutzerfreundliche Oberfläche von SteamOS gewöhnt und hatte bereits nach wenigen Minuten Probleme bei der Bedienung:

Das Installieren und Starten von Spielen war umständlich gestaltet und manche Felder konnte ich nur per Touchscreen auswählen.

Zwar gibt es von Lenovo eine mitgelieferte Software, die als Game-Hub fungiert, doch sie war unübersichtlich, hatte haufenweise Abstürze und beinhaltete nicht alle installierten Spiele.

Das Legion Go hat zwar ein Trackpad zur Maussteuerung, doch aus irgendeinem Grund muss man für einen Rechtsklick das Pad mehrere Sekunden gedrückt halten. Ein Steuerungsschema, das ich bis heute nicht nachvollziehen kann.

Damit war für mich schnell klar: Mit Windows werde ich dieses Gerät nicht nutzen. Also habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht und bin auf BazziteOS gestoßen, ein Linux-Betriebssystem, das für Gaming-Handhelds ausgelegt ist.

Nice to know: Mit Bazzite könnt ihr zum Beispiel Spiele auf einer SD-Karte zwischen mehreren Geräten hin und her tauschen.

Fazit: Traut euch, das OS zu wechseln!

Durch den Wechsel von Windows auf Bazzite und zwischenzeitlich sogar SteamOS bin ich viel zufriedener mit meinem Handheld und kann es in vollen Zügen genießen: Die Oberfläche ist schöner gestaltet, die Bedienung einfacher und unötige Bloatware wie OneDrive oder Cortana gibt es nicht.

Deswegen verstaubt mein Steam Deck nun langsam in seiner Tasche und wird ab und zu von meiner Partnerin noch benutzt. Auch frage ich mich, wann mein Legion Go obsolet wird und welches Gerät es eines Tages wohl ersetzen wird. Wobei es bei den steigenden Komponentenpreisen wahrscheinlich schwierig wird, überhaupt bezahlbare Geräte zu finden, denn: Die goldenen Zeiten der Gaming-Handhelds sind vorbei, ihr wisst es nur noch nicht

Welches Handheld bevorzugt ihr? Steam Deck, Legion Go oder ein ganz anderes? Was haltet ihr von Gaming unterwegs? Seid ihr ein Fan oder findet ihr es am Schreibtisch oder auf der Couch? gemütlicher? Schreibt es gerne in die Kommentare!