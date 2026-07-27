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Xbox Live ist down: Alles, was ihr wissen müsst und wann es weiter geht

AnnoDomini Benedikt Schlotmann Lesezeit < 1 Minuten
Xbox Game Pass

Xbox Live ist derzeit down und ist von einer Störung betroffen. Wann es wieder ohne Probleme weitergeht, ist nicht bekannt. MeinMMO hält euch auf dem Laufenden.

Was ist das Problem? Aktuell berichten etliche Nutzer, unter anderem auf Reddit, dass es Probleme mit Xbox Live gebe: Die Probleme betreffen laut Nutzern die Anmeldung, das eigene Konto und den Start einiger Spiele.

Xbox selbst hat sich bereits auf X.com gemeldet und erklärt, dass das Problem bekannt sei und man sich bereits darum kümmere.

Wir möchten kurz auf das Problem mit der Spielebibliothek, der Anmeldung und dem Start von Spielen eingehen. Wir wissen, dass dieses Problem bereits seit einiger Zeit besteht, und bedanken uns für eure Geduld, während unsere Teams weiter daran arbeiten. Aktuelle Informationen findet ihr hier oder unter support.xbox.com.

Auf AlleStörungen gibt es immerhin rund 200 Meldungen, die sich über die Probleme beschweren. Das mag zwar nicht ganz so viel sein wie bei der PSN-Störung am 24. Juli 2026, dennoch sind es signifikant mehr Störungen als sonst.

Wann geht es weiter? Das wissen wir noch nicht, Xbox hat sich aber bereits gemeldet, dass man sich aktiv um das Problem kümmere.

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