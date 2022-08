5 Anzeichen, die euch warnen, dass eure Grafikkarte bald stirbt

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Ihr zockt gerade an eurem PC und die Lüfter eurer Grafikkarte machen beim Zocken komische Geräusche? Auch das kann ein Hinweis darauf sein, dass bei eurer Grafikkarte nicht alles in bester Ordnung ist.

Könnt ihr ein Windows-Update oder einen neuen Grafikkarten-Treiber als Ursache für die Probleme ausschließen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass mit eurer Grafikkarte etwas nicht in Ordnung ist. Könnt ihr die Probleme mit der gleichen Grafikkarte auch an einem anderen System reproduzieren, dann ist es umso leichter, die Grafikkarte als Problem auszumachen.

Grafische Probleme treten vor allem in Spielen auf und äußern sich in Form von schlecht geladenen Texturen, Bildschirmfehlern, Tearing oder zufälligen Artefakten, die mitten im Spiel auf dem Bildschirm erscheinen. Manchmal treten diese Störungen aber auch außerhalb von Spielen in den Menüs eures Betriebssystems auf.

