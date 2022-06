Ein User kann mit neuem Gaming-PC erst spielen, nachdem er üblen, versteckten Fehler gefunden hat

Viele User kaufen sich einen neuen Gaming-PC, um endlich wieder moderne AAA-Spiele in vollen Details zocken zu können. Doch ein Gamer konnte das erst, nachdem er einen fiesen Fehler gefunden hatte. Erst dann läuft der Rechner wie er soll.

Wer sich einen neuen Gaming-PC kauft, will im Normalfall direkt die neusten Games zocken und nicht mehr viel einstellen. Das ist der Vorteil von fertigen Gaming-PCs: Man muss selbst nicht mehr viel machen und spart sich jede Menge Arbeit.

Doch bei einem User ging das nicht ganz so leicht. Denn dieser User hatte sich einen neuen Gaming-PC gekauft, doch bei keinem Spiel erreichte er richtig hohe Frameraten. Und das ist wichtig, denn je höher die Framerate, desto flüssiger und angenehmer wirkt das angezeigte Bild.

Miese Software verhindert, dass User mit neuem Gaming-PC zocken kann

Was genau ist passiert? Ein User hatte sich einen neuen Gaming-PC gekauft. Mit einem Ryzen 5600X als Prozessor, einer Radeon RX 6600 XT als Grafikkarte und 32 GB Arbeitsspeicher bietet der Rechner offiziell mehr als genügend Leistung für alle aktuellen Top-Titel.

Doch trotz potenter Hardware kommt er in den meisten Spielen nur auf 15-40 FPS, erklärt er in einem Post auf reddit, den er „neuer PC läuft drastisch unter der Performance“ nennt (via reddit.com). Hier erklärt er, dass er die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert hätte:

Er habe die Grafikkarte neu eingerichtet, die Treiber deinstalliert und sie sogar auf einen anderen PCIe-Slot montiert.

Er habe sogar das BIOS aktualisiert.

Auch das Anpassen der Grafikeinstellungen hätte nur bedingt geholfen.

Der User war deswegen von der schwachen Leistung so verunsichert, weil er vor wenigen Wochen davor erst einen Gaming-PC mit der gleichen Hardware gebaut hatte. Hier konnte er die meisten Spiele mit 120 FPS und mehr zocken.

Wo lag das Problem? In seinem neuen Gaming-PC hatte sich wohl eine Mining-Software versteckt. Sobald er den Computer ans Internet angeschlossen hatte, nutzte diese Malware ohne sein Wissen die Leistung des Computers, um damit Krypto-Währungen zu farmen.

Denn anstatt die Performance zum Zocken nutzen zu können, nutzte die Malware die Leistung des Rechners für andere Zwecke. Und den Rechner auf solche Schadsoftware zu prüfen, war er erst nach einem Tipp von einem User gekommen.

„Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht herausgefunden!“

Wie kam er auf den Einfall? Auf reddit hatte ihn ein User gefragt, ob er seinen neuen PC mal auf Malware geprüft habe. Denn kryptoschürfende Malware klaut sich die meiste Performance der Grafikkarte, sodass für Spiele kaum noch etwas übrig bleibe.

Und tatsächlich verschwanden die Probleme als er das Internet-Kabel von seinem Computer abgezogen hatte. Und etwas später fand er dann auch die Malware. Besonders verrückt ist, dass der User noch darüber Witze gemacht hatte, dass ihm sowas nie passieren könne:

Ich fing an, darüber zu lachen, denn ich bin Softwareentwickler, und obwohl ich nur ein Minimum an Wissen über Hardware habe, bin ich mit dieser Art von Dingen vertraut genug, um sie mir anzuschauen und zu erkennen, was da los ist. Und wir haben in der letzten Woche Witze darüber gemacht, wie man sich in die Sachen anderer Leute einhackt und Kryptowährungen auf ihren Grafikkarten schürft. Und dann ist es mir passiert!

Woher stammt die fiese Software? In seinem Thread erklärte er nicht, woher der Fehler stammte. Im Thread-Namen hatte er „neuer Gaming-PC“ geschrieben, was zumindest so klingt, als ob er den Computer inklusive Schadsoftware gekauft habe. Erklären tut er es übrigens nicht.

Was denkt ihr? Ist euch sowas auch schon passiert oder schützt ihr euch vor Gefahren aus dem Internet? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Malware bedroht auch Miner: Auch Miner sind kürzlich auf fiese Schadsoftware hereingefallen. Die sollte angeblich die Mining-Leistung bei Nvidia-Grafikkarten verbessern. Doch stattdessen steckte in der Software ein fieser Virus:

