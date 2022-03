YouTuber zeigt, wie ihr die Kühlung eurer Grafikkarte mit 10 Euro um 41 % verbessern könnt

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Falls ihr also ebenfalls nicht mehr als 10 Euro in die Hand nehmen und eurer Grafikkarte einen kleinen Schub verleihen wollt, dann lohnt es sich, einen Schraubendreher und 5 Euro in die Hand zu nehmen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat das ausprobiert und erklärt, warum sich das auf jeden Fall lohnt.

Wie verändern sich die Temperaturen? In einem Test schaut er, wie sich die Temperaturen verändern. Vorher erreichte der Videospeicher eine Temperatur von 110 Grad und reizt damit das Maximum aus, was der Videospeicher zulässt. Mit den Kupferplättchen fallen die Temperaturen stark ab und liegen nur noch bei 64 Grad. Das ist immerhin eine Verbesserung von 41 % im Vergleich zu den Wärmeleitpads.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to