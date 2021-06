RTX 3070 Ti kaufen – für wen lohnt sich Nvidias neue Grafikkarte?

Der Verkauf der RTX 3070 Ti startet am 10. Juni um 15 Uhr. Die Modelle der RTX 3080 Ti kosteten zum Start knapp das Doppelte vom UVP, ihr solltet bei der RTX 3070 Ti daher auch Preise ab 999 Euro aufwärts erwarten. Custom-Modelle, also Grafikkarten von Bordherstellern, kosten häufig mehr als die Founders-Modelle.

Die Radeon RX 6800 bietet etwa 7 – 9 Prozent mehr Leistung im Vergleich zur RTX 3070 in UHD (via ComputerBase.de ). Die RTX 3070 Ti liegt damit etwa auf Höhe der RX 6800. Die AMD-Grafikkarte ist jedoch deutlich effizienter als die Nvidia-Karte.

Wie bei den beiden RTX-3070-Modellen handelt es sich bei der Radeon RX 6800 um eine Grafikkarte, die sich an Spieler richtet, die entweder in Full-HD mit hohen Frameraten oder in WQHD zocken wollen.

Laut unseren Kollegen von der GameStar werden die 8 GB bei aktuellen Spielen zu keinem Problem, in der Zukunft könnte das aber durchaus schon anders aussehen (via GameStar.de ).

Darum gibt es für den Videospeicher Kritik: An Nvidias Entscheidung, nur 8 GB Videospeicher in die RTX 3070 Ti zu verbauen, gibt es Kritik.

In Full-HD sind die Unterschiede zwischen WQHD und Full-HD kaum spürbar, weil die Grafikkarten nah beieinander liegen. In 4K wächst der Abstand der RTX 3070 Ti zur RTX 3070 immerhin auf etwa 9 Prozent.

